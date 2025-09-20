Vinaròs: nuevo curso, pero los mismos problemas en las ayudas al transporte escolar

Nuevo curso escolar, pero en Vinaròs se repiten las mismas quejas por denegarse ayudas al transporte escolar a los institutos. Un colectivo de madres y padres de alumnos que residen en la zona de la costa turística sur de la localidad han denunciado que han quedado excluidos de estas ayudas que ofrece la Conselleria de Educación, a pesar de residir a más de 3 kilómetros de distancia del centro educativo si se acude por una ruta segura, como se exige desde la administración autonómica.

El padre de uno de estos alumnos ha explicado que, en su caso, “si vamos desde nuestro domicilio al instituto cruzando la N-340a hay menos de 3km, pero si nos desplazamos por la ruta segura del paso subterráneo, como pide la Conselleria, hay más de 3 km, y se cumplen perfectamente los requisitos, por lo que consideramos que merecemos esta ayuda como cualquier otro”.

Este padre explica que hay vecinos de su calle que sí que han podido conseguir la subvención en años anteriores y la mantienen actualmente, aunque algunos también tuvieron los mismos problemas para que se la concedieran, ya que en un principio les fue denegada pero posteriormente la Conselleria rectificó el error.

Recuerda también que en las bases de la ayuda que ofrece la Conselleria se especifica que se tiene en cuenta la ruta más corta y segura, y que en su caso “la ruta más corta no es la más segura, porque hay que cruzar la antigua N-340, lo cual es peligroso, y más ahora que está en obras”.

“No es normal que encima que los institutos están alejados del núcleo de la población denieguen estas ayudas. Esta enseñanza es obligatoria y deberían incluir el transporte o situar estos centros educativos más cerca del casco urbano”, señala.

Los damnificados reivindican lo que consideran un derecho y presentar alegaciones a una resolución que consideran injusta.

Estas familias señalan que desde el inicio de curso ya han tenido más gastos, algunas sin poder permitírselo, al tener que acudir a este centro educativo con el transporte público, previo pago de 160 euros trimestrales, al haberse denegado estas ayuda.

Otro bus

Este periódico se puso en contacto con Conselleria, desde donde se señaló que se habilitaría un bus para estos 30 alumnos hasta que concluyeran las obras de la antigua N-340, aunque hasta la fecha, las familias no han recibido ninguna noticia al respecto y algunas han tenido que optar por abonar el importe trimestral del autobús.