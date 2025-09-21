Más de 700 personas convierten ‘Caminant per Onda’ en la gran cita senderista del año

Onda ha vuelto a demostrar su capacidad de movilización con la celebración de la XIII edición de la marcha senderista Caminant per Onda, que ha reunido a más de 700 participantes en una jornada saludable y de convivencia.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado: “Esta marcha refleja el orgullo de vivir en Onda y la voluntad de nuestros vecinos de seguir apostando por la salud, la familia y la naturaleza”. “Gracias al esfuerzo de asociaciones y voluntarios, hemos convertido este evento en una cita imprescindible en el calendario de Onda para despedir el verano”, ha añadido.

El itinerario de 10 kilómetros, con salida desde El Pla, ha permitido a los participantes adentrarse en rincones singulares como el río Sonella, la falda del Montí, l’Artesola, el Azud o el paraje de les Coves Gelades. Una combinación de patrimonio, deporte y naturaleza que ha puesto en valor el entorno privilegiado de Onda.

Cabe destacar que la marcha no sería posible sin los cerca de 80 voluntarios y entidades como el Club d’Atletisme, Club Desplome, Club de Piragüismo Espadà-Millars y el Club de Caça San Roc, que han velado por la seguridad y el buen desarrollo de la actividad, consolidando la imagen de Onda como una ciudad participativa y solidaria.

Tras la caminata, los participantes han llenado la calle San Miguel para compartir una comida popular, amenizada con música, sorteos y juegos infantiles. Un final perfecto para una jornada que ya se ha convertido en una tradición imprescindible para los ondenses.