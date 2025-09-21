Almassora premia el talento y legado cultural

El corazón histórico de Almassora se transforma este fin de semana en un gran escenario cultural al aire libre con propuestas para todos los públicos gracias al ciclo Viu la Vila. El acto central fue la II Gala Almassora Cultural, celebrada ayer a las 22.30 horas en la plaza Mayor, donde se reconoció el legado de destacadas personalidades y entidades de la localidad.

La alcaldesa, María Tormo, subrayó que “Viu la Vila se ha convertido en un referente de la actividad cultural con propuestas para todos que aúnan tradición y modernidad. Mi reconocimiento a los galardonados por su enorme contribución a la cultura almassorina, porque la cultura es memoria, es identidad y es futuro”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, felicitó a los premiados y resaltó que “este certamen muestra el compromiso de Almassora con la cultura en todas sus expresiones, desde la música y la literatura hasta el arte visual y las tradiciones populares”.

La jornada de este sábado comenzó a las 18.00 horas con un recorrido artístico por la Vila a cargo de grupos de baile y danza. A las 19.00 horas, la plaza de la Iglesia acogió un concierto de la Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles seguido del espectáculo de circo contemporáneo ‘Ara’ de la Compañía Andrea Rios, que fusionó teatro, danza y acrobacia aérea en una experiencia sensorial única.

Por la noche se celebró la II Gala Almassora Cultural, con la presencia de autoridades municipales, galardonados y representantes del ámbito cultural local. Los premios reconocieron la trayectoria de la guitarrista Ana María Archilés, la compañía teatral CIA Visitants, la Colla de Dolçaina i Tabal Les Goles, el músico Roberto Comins, Mawot, el profesor Rodrigo Julià y, a título póstumo, el pintor Enrique Agut.

Programa domingo

Este domingo la programación continúa con talleres y espectáculos familiares, entre ellos el taller Descubre Almassora en el Museo Municipal, la obra de títeres Clemembella en la plaza Mayor, la animación de Xip Xap con Transhumància y, como cierre, el Tributo a Frank Sinatra con la Babalú Swing Band a las 19.00 horas.

Toda la programación puede consultarse en la web municipal: almassora.es.