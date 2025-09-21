Burriana exige al Gobierno ayudas tras la dana que devastó la agricultura

El Ayuntamiento de Burriana ha criticado la inacción del Gobierno central tras la dana del pasado 12 de julio y ha reclamado la aprobación urgente de ayudas para paliar los daños sufridos en la agricultura y en infraestructuras del municipio. Para reforzar esta petición, el alcalde Jorge Monferrer, se ha reunido con representantes de asociaciones agrarias y empresas del sector con el objetivo de coordinar una protesta formal y consensuar la presentación de una moción en todas las instituciones afectadas.

La reunión contó con la participación de Jorge García, presidente de Asociex y de la empresa García Ballester.; José Vicente Guinot, miembro de la junta directiva de AVA-ASAJA; y Juan Vicente Moros, director de la Cooperativa Agrícola San José y directivo de la Asociación de Clemenules de la Plana. Todos coincidieron en la necesidad de actuar de manera conjunta para exigir al Consejo de Ministros que rectifique su inacción y atienda la petición de declarar la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como zona catastrófica.

Daños millonarios

El episodio de este verano golpeó con dureza al municipio y a la comarca de la Plana Baixa. Aquel día, el reventón térmico trajo lluvias torrenciales, granizo del tamaño de pelotas de golf y rachas de viento que superaron los 100 km/h con un balance devastador: explotaciones agrícolas arrasadas, además de infraestructuras y propiedades privadas muy afectadas. Los informes cifran las pérdidas en más de 45 millones de euros, con un impacto que compromete incluso la viabilidad de las cosechas de los próximos años, especialmente en el cultivo de cítricos.

Monferrer lamentó que, pese a la unanimidad mostrada por los plenos municipales, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España haya dejado sin respuesta la solicitud cursada en julio. «Es injusto que, mientras se han declarado zonas catastróficas en territorios afectados por incendios este verano, nuestros agricultores sigan esperando». «La magnitud de los daños supera la capacidad local y requiere una intervención urgente», señaló el alcalde, que también subrayó que «nuestro campo y nuestra economía necesitan estas ayudas para recuperarse».

El consistorio quiere que esta reivindicación tenga continuidad, por lo que el munícipe adelantó que trabajará junto a otros municipios afectados para consensuar acciones conjuntas como presentar una nueva moción para reiterar la solicitud ya realizada y pedir la aplicación de las ayudas.