La Generalitat declara la Passió de Torreblanca y la Fira d´Onda como Fiestas de Interés Turístico Autonómico
El director general de Turismo subraya el valor cultural y turístico de las tradiciones festivas y apuesta por su preservación y promoción
Redacción
La Generalitat otorga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana a la Passió de Torreblanca y a la Fira d´Onda. Ambas resoluciones han sido firmadas por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y en breve saldrán publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
La solicitud de Torreblanca fue presentada el pasado 9 de junio y la de Onda el 16 del mismo mes y, tras el estudio de la documentación que consta en ambos expedientes, se han resuelto favorablemente las concesiones de las mencionadas distinciones.
Se trata de un distintivo que la Dirección General de Turismo concede a las fiestas, siempre que estas ofrezcan una especial relevancia desde el punto de vista turístico y supongan una valoración de la cultura y de las tradiciones populares valencianas.
El director general de Turismo, Israel Martínez, ha felicitado a la población de Torreblanca y a la de Onda, por el esfuerzo realizado por impulsar estas fiestas; y en esta línea, ha recalcado que “la provincia de Castellón cuenta con dos atractivos turísticos más”.
Israel Martínez ha destacado que las fiestas “son un gran potencial para atraer visitantes durante todos los meses del año”, además de “un motor económico, social y cultural, ya que aportan singularidad a nuestro destino” y desde la Generalitat “vamos a seguir apoyando, promocionando y preservando estas manifestaciones culturales”.
El Registro de Fiestas declaradas de Interés Turístico en la Comunitat Valenciana puede consultarse en la Dirección General de Turismo.
