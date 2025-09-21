Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella

El programa de actos del último día de Festa la Vila, en la Vilavella, se ha visto alterado por un hecho insólito, que será recordado como una anécdota, dado que no ha tenido consecuencias graves, pero sí que ha obligado a suspender la exhibición prevista de una vaca y un eral.

La sorpresa general, especialmente para el Ayuntamiento, ha sido descubrir de buena mañana que el corro taurino no estaba. En su lugar había un hueco que dejaba abierto el recinto e impedía celebrar los actos taurinos previstos para clausurar su programación.

La explicación a lo sucedido no ha tardado en llegar. Según ha relatado el concejal de Fiestas, Vicente Luis Arnau, todo se ha debido a un «fallo de planificación» y a que realizar actos taurinos el último domingo de Festa la Vila, era «una novedad».

El edil indica que en la organización de las celebraciones «recurres a la gente de confianza, con la que se trabaja habitualmente» y ese es el caso de la empresa encargada del montaje y desmontaje de esta infraestructura taurina. Esa misma confianza y el hecho de que año tras año realice la misma función, ha llevado, según parece, a los propietarios del corro a decidir retirarlo el domingo temprano, como en ediciones anteriores de las fiestas.

Arnau reconoce que «a lo mejor debimos haberlo hablado antes para dejarlo claro», pero todos había dado por hecho que no había dudas sobre el desarrollo de los actos taurinos, cuando no era así. Lo primero que ha hecho el concejal, después de verse obligado a suspender la primera de las exhibiciones, la de una vaca y un eral, porque el corro es indispensable en su desarrollo, ha sido «pedir disculpas».

Ha remarcado que «se intentan hacer las cosas lo mejor posible», pero en la organización de una programación de fiestas pueden producirse errores «de los que se ha de aprender» y este «contratiempo», como lo ha calificado, es un ejemplo.

El cerril no se suspende

El error ha sido una decepción para el público congregado en el recinto solo a medias. Volver a montar el corro no era viable, señala el concejal, por lo que la reacción inmediata ha sido cerrar la plaza y el hueco dejado por el corro con cadafales, y así seguir con los festejos sin comprometer la seguridad, porque a las 12.00 horas tenían programado un toro cerril de Los Maños, que ha podido exhibirse con normalidad. Era el plato fuerte del día.

Lo más llamativo del caso es que nadie ha advertido que la empresa estaba desmontando el corro. «Lo han hecho en horas en las que la gente estaba descansando», dice el edil.

Sobre el herido en el último toro del sábado, un vecino de 51 años, Vicente Luis confirma que «se encuentra bien».