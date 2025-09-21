Sant Antoni: de casi desaparecer a símbolo festivo de Peñíscola

El escenario de uno de los días festivos más representativos de Peñíscola. Las generaciones más jóvenes puede que desconozcan que la ermita de Sant Antoni, ubicada en el corazón de la Serra d’Irta, estuvo a punto de desaparecer. Y con el edificio, la celebración también.

Para preservar la memoria, la revista cultural Peñíscola ha editado un completo monográfico dedicado a este lugar, en el que se da cuenta de las características del edificio -que ha pasado por todo tipo de vicisitudes históricas- y de su complejo proceso de reconstrucción iniciado en los años 70 por la asociación pro restauración de Sant Antoni, con el recordado José Cheto Pruñonosa, conocido como Tio Nelo, como uno de sus artífices.

La publicación recoge algunos de los artículos más importantes de las últimas décadas escritos sobre este ermitorio y su fiesta, que se celebra cada domingo siguiente a la Pascua. Algunos de ellos, escritos por personalidades tan recordadas como el sacerdote Laureano Gil o el filólogo Alfred Ayza, Además, se detalla el renacimiento de la construcción, la gran afluencia de gente de todas las edades que reúne cada año, o detalles históricos sobre la evolución de la fiesta.

Entre las anécdotas, se recuerda que su capilla fue escenario de una boda -algo poco habitual, debido a la complicación de acceder a este punto- o la tradición más reciente de que sean las mujeres las que lleven la peana del santo a hombros desde el corazón de la ciudad hasta la ermita. Un recorrido de unos cinco kilómetros, y que supone elevarse a unos 300 metros sobre el nivel del mar.

La monografía, presentada en un abarrotado salón de plenos del edificio sociocultural de Peñíscola, se abre con un artículo del director de la revista, Manuel Febrer; y la aportación del actual presidente de la asociación que vela por el buen estado de conservación del edificio, Eliseo Castell. La segunda parte incluye un amplio repaso fotográfico, que abre con imágenes de más de un siglo de antigüedad, y que muestran los cambios experimentados a lo largo del tiempo.

La documentación supone una forma de preservar el legado de uno de los rincones más característicos de la ciudad, y acercar su conocimiento tanto a gente recién llegada a Peñíscola como a las personas más jóvenes.