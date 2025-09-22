Almassora está de luto: muere el pintor Javier Clausell a los 67 años

Almassora está de luto. Este lunes ha fallecido el pintor artístico Javier Clausell Llorens a los 67 años.

Nacido el 14 de enero de 1958, realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Fue discípulo de Juan D'Opazo.

Ha expuesto sus obras en un gran número de museos del mundo, como en San Francisco, Boston o Manhattan, además de numerosos en España.

Javier Clausell, realizando un grabado. / Mediterráneo

Artista y pintor de profesión, en sus obras y creaciones proponía un diálogo con el espectador, despertando en él resortes emociones personales.

Entre los muchos trabajos que elaboró para asociaciones y entidades de Almassora, Javier Clausell diseñó el cartel anunciador de la Semana Santa del 2022, encargado por la cofradía de los Penitents San Francesc con motivo de su 250º aniversario.

Cartel diseñado por Javier Clausell para anunciar la Semana Santa de 2022 en Almassora. / Mediterráneo

El funeral tendrá lugar este martes a las 11.00 horas en la parroquia de Sant Vicent Ferrer en Almassora.