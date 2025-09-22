Els Premis Dona Coratge compleixen cinc anys a Albocàsser: els premiats de l'última edició
Aquests guardons consoliden el municipi com a referent comarcal d’igualtat i reconeixement social
Albocàsser ha viscut una nova edició dels Premis Dona Coratge, una gala que enguany ha tingut un significat especial en commemorar-se el seu cinqué aniversari: cinc anys que han consolidat aquests guardons com un espai de reconeixement social i de lluita per la igualtat que és ja un referent a la comarca.
L’acte, celebrat a l’Auditori Municipal, va reunir un nombrós públic, entre el qual no van faltar les premiades d’anys anteriors, associacions i entitats de la comarca. Tota una “xarxa que reconeix, acompanya i dona valor a les dones que transformen el territori”, tal com va assenyalar la regidora d’Igualtat, Alina Covaci.
Els guardons han distingit enguany a Irene Centelles Sales, d’Albocàsser, amb el Premi Bocassina Coratge, pel seu treball com a cap de secció de l’UCI neonatal i de neonats de l’Hospital General de Castelló i la seua tasca docent a la Universitat Jaume I. Centelles ha estat reconeguda per una trajectòria dedicada a la salut i el benestar de la infància i les famílies. Però, sobretot, el premi ha volgut reconéixer la seua predisposició a col·laborar i ajudar les dones d’Albocàsser sempre que l’han reclamada.
El Premi Maestratenca Coratge ha sigut per a Isabel Barreda Simó, matrona recentment jubilada, que ha acompanyat durant dècades les dones de la comarca en moments clau com l’embaràs, el part o la lactància. La seua mirada respectuosa i empàtica i el seu compromís amb una atenció sanitària humanitzada i feminista han sigut posats en valor amb aquest guardó.
Per la seua banda, Lidón Soriano Segarra, de Castelló de la Plana i infermera especialitzada en emergències, ha rebut el Premi Valenciana Coratge per la seua tasca sanitària però, sobretot, pel seu activisme social i feminista. Amb més de vint anys de treball en la defensa dels drets humans i la causa palestina, Soriano representa la perseverança i la lluita per una justícia global.
En l’àmbit cultural, el jurat ha reconegut el relat “Un record que no me ve de gust rescatar”, de Ximo Segarra Pérez, amb el Premi Paraules Violeta de Narrativa Curta, destacant la seua qualitat literària i la capacitat de posar en paraules una memòria col·lectiva que interpel·la el lector.
La gala, conduïda per la periodista Violeta Tena, va comptar amb l’actuació de la cantant Rosio, que va emocionar el públic amb la seua veu. Altres dones que han fet possible l’acte són Tania Traver, autora del cartell de l’edició, i Tere Boix i Mari Carmen Fermosell, encarregades de la decoració.
L’alcaldessa, Isabel Albalat, va destacar durant la seua intervenció que “aquests cinc anys de trajectòria han convertit els Premis Dona Coratge en un senyal d’identitat d’Albocàsser. Amb aquests guardons, el nostre poble reivindica la importància de la igualtat i reconeix la tasca de dones que, des de la proximitat o des de l’activisme global, fan que el món avance. És un orgull que Albocàsser siga hui referent en la comarca i que puguem transmetre a les noves generacions que la igualtat és un camí col·lectiu que cal recórrer cada dia”.
Per part seua, la regidora d’Igualtat, Alina Covaci, va subratllar que els premis pretenen “fer visible que el feminisme no és una paraula buida ni una moda, sinó una manera de posar al centre les cures, la justícia i la dignitat”. Covaci també va destacar que les premiades “han estat presents en la vida d’altres dones. Han sabut escoltar, cuidar i sostenir, defensant drets i millorant vides”. “Els Premis Dona Coratge són també un homenatge a totes les dones que sostenen la vida en silenci i que obrin camí a les futures generacions”, va concloure.
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- Nueva oferta de empleo de Amazon en Onda: Todos los detalles
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas
- Cambios importantes en la circulación en Vinaròs por las obras de la antigua N-340 y la avenida Libertad
- Primer paso del Gobierno para demoler y construir un nuevo cuartel en Almassora
- Temor en el campo de Castellón: los ladrones ya van a por las frutas exóticas
- Luz verde a regenerar la plaza Primero de Mayo de Vinaròs: 2,4 millones de inversión