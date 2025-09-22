Figueroles celebra a su patrón con la tradicional ‘Plantà de l’Arc’

La tercera jornada festiva en Figueroles estuvo marcada este domingo por los actos religiosos. Los vecinos celebraron a su patrón Sant Mateu, apóstol y evangelista con una solemne eucaristía en la iglesia parroquial, que contó con la asistencia de las autoridades locales encabezadas por el alcalde, Óscar Escrig.

Posteriormente, tuvo lugar la procesión con la imagen del santo y su reliquia, con el acompañamiento de la banda Amics de la Música de Figueroles.

El exalcalde Luis Gregori, entre los portadores de Sant Mateu, en la procesión celebrada en la jornada festiva de ayer en Figueroles. / Héctor Gozalbo

Cabe destacar que la noche anterior los vecinos honraron al patrón en la puerta de la iglesia con la antigua costumbre de la Plantà de l’Arc de Sant Mateu. Se trata de una tradición que se remonta al siglo XVI y que consiste en ofrendar los productos del campo a Sant Mateu con la intención de pedir la protección de los huertos ante las inclemencias meteorológicas, tales como granizadas o pedrisco.

Después se llevó a cabo la ofrenda de flores al Santísimo Cristo del Calvario con el acompañamiento del dulzainero. Numerosos vecinos participaron en el emotivo acto hasta la emita del Calvario, organizado por la asociación de amas de casa de Figueroles. Al mediodía tuvo lugar una comida de fraternidad de la corporación municipal, clero y colaboradores de las fiestas.

Ya por la tarde se llevó a cabo el pregón de fiestas con la actuación del pregonero mayor de Figueroles, Isidoro Fortanet Reboll, que cantó a través de sus versos los acontecimientos más destacados del año, así como las novedades de las fiestas. Los más pequeños se disfrazaron y después disfrutaron de un concierto de Trobadorets en el polideportivo municipal, patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón.

La jornada acabó con la actuación de Ópera y Zarzuela Dossom en la Casa de la Cultura, acto patrocinado también por la institución provincial.

Actos lunes

Este lunes continuarán los actos religiosos con la celebración de la fiesta de Les Sagrades Reliquies. Misa y procesión, así como la apertura de la exposición 55 años de reinas y damas en Figueroles serán los actos más destacados de la jornada festiva en el municipio.