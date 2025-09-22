La Fira de Nules llega a su final con una edición de «gran participación»

No hay feria sin lluvia. Una frase repetida edición tras edición, porque raro es el año en el que la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules no tiene que convivir, en mayor o menor medida, con las habituales precipitaciones que anuncian la llegada del otoño. Este domingo no fue una excepción, porque la jornada de clausura tuvo una combinación de buen ambiente, de paraguas y de miradas al cielo y a las previsiones meteorológicas.

El concejal de Agricultura, César Estañol, confesaba el sábado, tras saber que se había activado la alerta naranja, que su mayor preocupación no era que lloviera, sino que los profesionales que desplazan maquinaria y vehículos para su exhibición y venta, y que los tienen a la intemperie, pudieran verse afectados por fenómenos tormentosos serios, como una granizada. Por esa razón, el Ayuntamiento mantuvo un contacto permanente para conocer la evolución de las tormentas.

Llovió, pero por la mañana. Tan apenas, pero lo suficiente como para ver algunos paraguas por el recinto, lo que no persuadió a los visitantes de acercarse a los expositores o participar en las actividades complementarias programadas, como una nueva edición del concurso de Gossos de Rabera, siempre llamativo por la asombrosa habilidad de pastores y perros para guiar a las ovejas; o un curioso taller sobre cómo trenzar las crines de un caballo, realizado por la amazona de la Hípica Sebastián Ponce de Aldaia, organizado por la asociacións Amics del Cavall. Dos ejemplos de una agenda que, de nuevo, tuvo un punto de referencia en el Racó del Llaurador.

Una de las presentaciones realizadas en el Racó del Llaurador de la Fira de Nules. / MÒNICA MIRA

En este espacio se organizaron diferentes charlas y presentaciones, como la del libro Mis Memorias, escrito por Ramón Martínez Molés, conocido comercial de cítricos del municipio. En conjunto, se habló de muchos temas y muy diversos, como las semillas tradicionales, la importancia de la biodiversidad en los cultivos o el uso del ecoparque, entre otras propuestas.

César Estañol incidió en que la de este año, ha sido una edición de la feria «muy participativa» en la que se ha comprobado que «sigue siendo un referente para el sector agrícola de nuestra provincia, gracias al trabajo que a lo largo del año se hace desde la comisión de la Fira, junto a todas las personas que forman parte de su organización para que año tras año sea una realidad y cuente con una programación líder en materia agrícola».

Faltará por conocer el impacto en ventas para los expositores, pero este evento siempre se ha caracteriado por los buenos resultados, de ahí que muchas empresas no falten edición tras edición.