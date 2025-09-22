Golpe sin precedentes al 'top manta en Peñíscola': destruyen cerca de 50.000 productos

La Policía Local de Peñíscola ha procedido este lunes a la destrucción de cerca de 50.000 artículos falsificados procedentes de la venta ilegal en la vía pública, el llamado top manta, tras la campaña de control llevada a cabo durante los meses de verano. En concreto, las actuaciones se saldaron con el decomiso de 47.442 productos de todo tipo. Es la cifra más elevada registrada en acciones policiales y material incautado en las calles.

La Ciudad en el Mar continúa con su lucha contra esta venta ambulante y, a lo largo de la temporada estival, los agentes desarrollaron 390 actuaciones. Estas derivaron en 61 intervenciones para incautar material fraudulento.

De camisetas a colonias

Desde el Ayuntamiento detallan los artículos intervenidos, que incluyen, principalmente, prendas deportivas, con casi 13.000 camisetas de equipos de fútbol -de equipos españoles y de otros países, así como de selecciones o retros- y unas 12.000 de baloncesto. Por otro lado, trasladaron para destruir más de 4.000 pares de zapatillas, cerca de 4.000 prendas de ropa interior y otras casi 4.000 camisetas de imitación de grandes marcas. A ello, sumaron por miles la cantidad de polos, chándales, bolsos y sudaderas. Asimismo, la Policía Local requisó durante el verano más de 400 frascos de colonia, junto a carteras, cinturones, bisutería, elementos de decoración, llaveros, monederos o abanicos, entre otros productos.

Detalle de carteras decomisadas. / Alba Boix

«El objetivo de estas intervenciones es evitar que estos artículos falsificados, cuya procedencia no ha sido probada una con factura de compra, lleguen al mercado», tal como subraya desde el cuerpo policial peñiscolano el inspector al cargo, Tomás Albiol.

Destrucción en Cervera

Los casi 50.000 objetos fueron trasladados a la planta de gestión de residuos de Cervera del Maestre, donde se procedió a su compactación y destrucción, en un operativo coordinado entre la empresa concesionaria del servicio, Fobesa, la Policía Local de Peñíscola y la brigada municipal.

El concejal de Gobernación, Jorge Rovira, destaca el esfuerzo que realiza el consistorio para frenar estas prácticas. «Finalizado el verano, constatamos que los esfuerzos de la Policía Local son muchos pero, aún así, no suficientes; por ello, seguimos reclamando la colaboración de las administraciones superiores», recalca.

Los productos, en el camión que se trasladó hasta la planta de Cervera. / Alba Boix

Rovira también apunta el impacto económico de estas operaciones, «que buscan impedir la distribución de artículos gestionados por organizaciones mafiosas que controlan este tipo de venta».

Otros puntos conflictivos

Peñíscola no es el único municipio donde se actúa contra el top manta. En Orpesa, la Policía Local llevó a cabo varias operaciones durante los meses de julio y agosto, que se saldaron con la incautación de miles de productos falsificados en el paseo marítimo y zonas de mayor afluencia turística. También en Benicàssim y Alcossebre efectuaron dispositivos similares en coordinación con la Guardia Civil. Puntos del litoral concentran esta problemática enquistada.