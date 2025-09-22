Polémica en el Carnaval de Vinaròs: una comparsa se queda sin representante infantil por presentarlo "fuera de plazo"

Polémica en el Carnaval de Vinaròs entre la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) y la comparsa No en Volem Cap (NEVC), una de las más entidades con más miembros.

Tras informar la Comisión Organizadora que NEVC no tendrá representante infantil para el próximo carnaval por no haberlo presentado en el plazo establecido, la comparsa ha manifestado su rechazo a los argumentos de la entidad organizadora . Desde la COC se ha explicado que “tal y como quedó reflejado en el acta de la reunión celebrada el 24 de abril de 2025, y reiterado en diversas ocasiones mediante comunicados oficiales enviados por WhatsApp, se estableció claramente la fecha límite del 31 de agosto de 2025 para la presentación de reinas y reyes adultos e infantiles”. Una normativa que, según aseguran, “fue comunicada a todas las comparsas por igual, sin excepción, y en consecuencia, la ausencia de rey/reina infantil de la Comparsa No En Volem Cap no obedece a una negativa de esta Comisión, sino al incumplimiento de los plazos establecidos”.

La COC también ha querido aclarar que no “rechaza” candidaturas, sino que “simplemente aplica las normas aprobadas y consensuadas, garantizando la igualdad de trato para todas las comparsas participantes”, y que ”pese a conocer desde abril esta condición y la fecha límite del 31 de agosto, la comparsa ha decidido presentar su representante infantil el 20 de septiembre, incluso mediante un sorteo interno, fuera del plazo establecido. Este hecho imposibilita a la Comisión admitir la candidatura sin vulnerar las normas que el resto de comparsas sí ha respetado. Es, por tanto, la Comparsa No En Volem Cap quien debe asumir las consecuencias y riesgos derivados de su decisión”, apuntan desde la Comisión.

La COC también ha lamentado que "no es la primera ocasión en la que esta comparsa plantea situaciones que obligan a la Comisión a recordar y hacer cumplir las normas comunes. Sin embargo, la Comisión Organizadora siempre ha actuado con diálogo, transparencia y profesionalidad, priorizando el buen funcionamiento y la equidad del Carnaval por encima de intereses particulares”.

La reina adulta de la comparsa NEVC en la gala de reinas y reyes del Carnaval del año pasado. / Javier Flores

Respuesta de la comparsa NEVC

La Comparsa No En Volem Cap ha manifestado su “firme rechazo” a estos argumentos, que “pretenden responsabilizarnos de un incumplimiento de plazos inexistente, y que nunca fue notificado de manera oficial”.

“Queremos aclarar que el acta de la reunión del 24 de abril nunca fue trasladada a las comparsas y, por tanto, carece de validez como comunicación. La única referencia a un supuesto plazo llegó el 25 de agosto, a tan solo seis días del límite señalado, sin que se mencionara en ningún momento la imposibilidad de presentar reina infantil, sino únicamente la posibilidad de no gozar de idénticas condiciones que el resto”, señalan desde la comparsa, que aseguran que “el 16 de agosto ya habíamos comunicado a la COC que la elección de nuestra reina infantil se realizaría el 20 de septiembre, coincidiendo con la presentación del traje, sin que se opusieran a ello”. Además, consideran que “el propio calendario de septiembre elaborado por la COC —con plazos para fotografías, música y material audiovisual— demuestra que presentar a nuestra reina ese día no afectaba en absoluto al normal desarrollo de la organización. De hecho, cumplimos rigurosamente con todos los plazos posteriores, incluida la entrega de la música dentro del período fijado entre el 11 y el 14 de septiembre”.

Desde la comparsa NEVC se ha señalado que, por ello, “rechazamos cualquier insinuación de incumplimiento consciente de plazos. Lo cierto es que la COC conocía y toleraba desde meses atrás la fecha de designación de nuestra reina, que se venía repitiendo tradicionalmente en el mes de septiembre, y nada dijo hasta la emisión de su comunicado. No puede jugarse con la ilusión de niñas y niños imponiendo rigideces formales que ni siquiera encuentran respaldo en la propia documentación de la COC”.

Desde esta comparsa se ha lamentado “que se pretenda dar lecciones de transparencia y diálogo cuando la COC lleva dos carnavales consecutivos sin entregar las cuentas a los representantes, sin remitir actas de las reuniones y sin cumplir el compromiso de permitir su revisión en la sede. A ello se suma la tendencia a decidir unilateralmente sin fomentar el debate ni la votación entre comparsas, lo que resulta incompatible con los valores de convivencia y participación que deberían regir esta fiesta”.

La COC convocará una reunión

Tras la respuesta de la comparsa NEVC, la Comisión Organizadora señaló ayer que convocará una reunión con las 32 comparsas para dar respuesta. Desde la COC se indica que "las cuentas del 2024 se aprobaron en su totalidad el 15 de diciembre y los del 2025 en abril de este año, faltando la parte correspondiente al verano y las paellas", aunque para dar explicaciones sobre todos los temas expuestos por NEVC se convocará próximamente a una reunión con las 32 comparsas.