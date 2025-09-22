Un santuario marino en Castellón permite encuentros mágicos con delfines de 300 kilos de peso

Los delfines mulares (Tursiops truncatus), conocidos popularmente como marrocs, han convertido la costa de la Serra d’Irta, entre Peñíscola y Alcossebre, en uno de sus escenarios favoritos y en un santuario marino. Durante las últimas semanas de agosto, el personal del parque natural y los guardacostas de los Espacios Naturales Protegidos Marinos de la Comunitat Valenciana han registrado múltiples avistamientos de estos cetáceos en aguas comprendidas entre Peñíscola y Alcossebre.

“Todo apunta a que en esta franja litoral existe un grupo poblacional relativamente estable”, señala el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, en nombre de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, citando diferentes estudios sobre esta especie. El marroc, que puede superar los 300 kilos de peso, está catalogado como vulnerable por el Catálogo Español de Especies Amenazadas y protegido por convenios internacionales como los de Berna y Barcelona, así como por la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

La conselleria recopila cada temporada todos los datos que aportan tanto los técnicos como los propios vecinos y navegantes de la zona. Esa información permite elaborar informes clave para seguir la evolución de estos animales en su hábitat natural y garantizar su conservación.

Uno de los delfines avistados en la zona de Irta. / Mediterráneo

En el entorno de Irta, los delfines interactúan a menudo con la pesca artesanal, ya que se alimentan de los peces de la zona e incluso de los que encuentran en las redes, lo que a veces provoca daños en las artes de pesca.

Mérida subraya que los encuentros en alta mar con estos ejemplares “son absolutamente mágicos”, aunque recuerda que, para protegerlos, es esencial mantener la distancia, navegar a velocidad moderada y seguir un rumbo paralelo. Una experiencia única que confirma que la costa castellonense es también un santuario marino de biodiversidad.