La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año

En la junta de la cooperativa Vallfrut, la única que queda en la Vall d’Uixó, los socios aprobaron cambiar su denominación de exportadores de cítricos a la variante de frutas y verduras. El propósito no es otro que ampliar su margen de negocio, para «ganar en operatividad y eficiencia, y poder producir durante todo el año», explica su presidente, Manolo Beltrán.

La empresa, que el año pasado celebró su 50 aniversario, está culminando una «actualización del almacén en todas las etapas de producción» y así dar continuidad a un proceso de crecimiento exponencial en los últimos años, acreditado por las cifras de comercialización obtenidas desde el 2022.

Beltrán detalla que en la campaña 2022-23, la cooperativa produjo 4 millones de kilos de cítricos. La temporada pasada, el total comercializado alcanzó los 8,5 millones de kilos. Su objetivo, si todo se desarrolla según las previsiones sobre las que trabajan, es que en la que está por empezar pasen por sus instalaciones 20 millones de kilos de fruta. Para lograrlo, «la adaptación al mercado» está siendo la clave, según su presidente.

Son varias las líneas de negocio en marcha. La tradicional, la que se centra en la citricultura, sigue siendo la base de su masa social, formada por unos 350 agricultores. A ella se sumará una modalidad de transacción consistente en convertirse en proveedores de otros productores, el sistema conocido como maquila. Así, el aguacate y la pitihaya empezarán a adquirir protagonismo. De hecho, entre mayo y junio ya se han trabajado 900.000 kilos de aguacate de producción externa. Y esa es la política que van a seguir.

Manolo Beltrán incide en que «si solo trabajáramos nuestra producción, empezaríamos la temporada en septiembre y acabaríamos en enero», con el nuevo sistema, confían en hacer solo una parada técnica de mantenimiento de un mes en todo el año.

Incursión del aguacate

Esa apuesta por la adaptación a la realidad del mercado les ha llevado no solo a transformar técnicamente sus instalaciones, también han aprobado la creación de la sección de aguacate de la cooperativa. ¿Qué significa eso? Pues que los socios podrán acceder a fondos operativos para la transformación y plantación de sus parcelas.

Beltrán remarca que esos fondos «son muy importantes» para la actividad de Vallfrut. En la última temporada, han permitido transformar 94 hanegadas de sus socios, a lo que se suma una cantidad similar de los terrenos que la cooperativa alquila a terceros que no quieren dejar perder sus campos, con los que se firman contratos por quince años.

El crecimiento de Vallfrut en una época de crisis y cierre de otros negocios tiene que ver con la capacidad de «aprovechar las oportunidades y estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor», además de contar con un plan de viabilidad, que ha fundamentado el apoyo de los socios.