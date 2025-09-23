Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales

Almenara exhibirá 12 toros cerriles en sus fiestas patronales. Cinco han sido adquiridos por el Ayuntamiento, mientras que los otros siete los patrocinan las peñas.

Tras la tradicional desencaixonà, el próximo viernes por la noche, el cartel lo abrirán oficialmente el sábado 27, a partir de las 17.30, con la exhibición de un ejemplar de la prestigiosa ganadería Cebada Gago. Acto seguido, soltarán un astado de Torre de Onofre. Y por la noche, embolarán un animal de María Antonia de la Serna.

Los toros ofrecidos por el consistorio también protagonizarán la jornada del próximo martes. Probarán uno de El Cortijillo y, a continuación, uno de Alcurrucén. A las 23.30 horas, embolarán el astado El Cortijillo exhibido por la tarde.

La concejala de Fiestas, Débora Marín, destaca que este año han preparado un cartel taurino para las fiestas patronales con reses de prestigiosas ganaderías. «A los cinco cerriles que aportará el Ayuntamiento, hay que sumar los siete ejemplares que brindan las peñas y asociaciones colaboradoras. A ellas, así como a las demás personas que contribuyen a las celebraciones, queremos agradecer su contribución e implicación en las fiestas, puesto que su esfuerzo, trabajo y apoyo constituyen un elemento esencial para hacer realidad los festejos, especialmente los taurinos», recalca.

Así, el protagonismo de las peñas arrancará el miércoles, 1 de octubre, a las 17.30, con la exhibición de un toro adquirido en la ganadería de Ángel Gómez Nuñéz, que ofrecerá la peña Serafín Tajuelo.

El jueves 2, a la misma hora, exhibirán un ejemplar de Partido de Resina, aportado por la peña taurina Almenara. En la recta final de las fiestas, el viernes 3 de octubre, será un día grande al soltar nada más y nada menos que cuatro toros. Tres los patrocina la peña Joventut Taurina (serán de Gerardo Ortega, Valdellán y El Torero) y el cuarto corre a cuenta de la peña El Morrillo, con un ejemplar de la ganadería Murube. Por la noche, además de embolar los cuatro astados de la tarde, un toro de Madroñiz, también a cargo de Joventut Taurina, irá directo al pilón.

Pincha este enlace para consultar todo el programa de fiestas patronales de Almenara.