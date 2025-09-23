Compromís lamenta que la ramaderia que va agredir dos periodistes d’À Punt a Alcalà participe en les festes de Benicàssim
La formació valencianista denuncia que l'equip de govern (PP) "està premiant amb diners públics a qui va agredir brutalment a dos periodistes"
El passat 2 de setembre, un equip de la televisió valenciana À Punt va patir una greu agressió presuntament per part d’uns ramaders mentre cobrien una informació a Alcalà de Xivert. Un dels periodistes agredits és, a més, veí de Benicàssim.
Una setmana abans de l’inici de les festes patronals de Benicàssim, el grup municipal de Compromís va detectar que la ramaderia d’Alberto Garrido, implicada en aquesta agressió, figurava en el programa festiu del dimarts 23 de setembre. “Quan vam tindre constància d’aquest fet, ens vam reunir amb la regidora de Festes, Elena Llobell, per demanar la retirada immediata de la ramaderia del cartell i la difusió d’un comunicat ferm en defensa de la llibertat de premsa i de condemna a l’agressió, especialment perquè un dels periodistes és veí del nostre poble”, ha explicat la portaveu de Compromís, Paula Mateos.
No obstant això, l'equip de govern (PP) que encapçala Susana Marqués ha decidit mantindre la contractació, argumentant que el procés administratiu ja estava en marxa quan va produir-se l’agressió. “Amb aquesta decisió, el govern de Marqués està premiant amb diners públics a qui va agredir brutalment a dos periodistes, i el colp més dolorós és que un d’ells, veí de Benicàssim, haurà de veure com el seu agressor és protagonista a les festes del seu propi poble”, ha criticat Mateos.
Comunicat institucional a l'últim ple
El govern del PP va llegir un comunicat institucional en el ple de divendres passat, però, segons denuncia Compromís, sense consensuar-lo amb la resta de grups i amb una redacció “insuficient i ambigua”. El text es limitava a assenyalar que “hechos acaecidos recientemente nos llevan a mostrar nuestro más rotundo rechazo y reprobación a conductas indignas que, valiéndose de la violencia, agreden al prójimo atentando contra el libre ejercicio de la identidad y profesión individual de cada persona”. Per a Mateos, “aquesta frase es posa de perfil i evita pronunciar-se clarament sobre una agressió que ha estat condemnada per l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert, governat també pel PP, per associacions de periodistes i fins i tot per les federacions de bous al carrer. Tots han sigut clars, menys l’Ajuntament de Benicàssim”.
Compromís lamenta també la falta d’humanitat de l’alcaldessa i la regidora de Festes, que no han respost a l’escrit que el periodista de Benicàssim va presentar al consistori ni s’han interessat pel seu estat. “L’alcaldessa repeteix constantment el lema ‘Benicàssim somos su gente’, però els fets demostren que només governa per als seus. La indiferència cap a un veí agredit per exercir la llibertat de premsa és una mostra greu d’eixa doble vara de mesurar”, ha remarcat Mateos.
"Des de Compromís per Benicàssim condemnem de manera contundent l’agressió soferta pels periodistes d’À Punt i reiterem que la ramaderia implicada no hauria d’haver format part del cartell de les festes patronals. “Benicàssim hauria d’haver donat exemple i mostrar un suport rotund a la llibertat de premsa i al rebuig de la violència”, ha conclòs la portaveu.
