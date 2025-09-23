De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno

El Ayuntamiento de Tírig ha dado un paso adelante en su lucha contra la despoblación con la llegada de los primeros nuevos vecinos holandeses que se han instalado en una de las masías ofertadas dentro de la campaña municipal para atraer población europea al pueblo.

Edgar y Karin, una pareja procedente de Tilburg, en la región de Brabante (Holanda), han firmado estos días la compra de su nueva residencia: una antigua masía con 44.500 m² de terreno situada en un paraje privilegiado con el Barranco de la Valltorta como telón de fondo.

El paisaje, la tranquilidad, la proximidad al mar (a 35 km) y la riqueza cultural y patrimonial del Alt Maestrat son algunos de los motivos para iniciar esta nueva etapa vital.

Panorámica de Tírig. / Mediterráneo

“Para nosotros es una enorme satisfacción poder dar la bienvenida a Edgar y Karin. Ellos son el primer ejemplo visible de que nuestra apuesta por recuperar masías y viviendas vacías puede tener un futuro real y esperanzador para el pueblo”, ha señalado el alcalde de Tírig, Juanjo Carreres.

El objetivo: encontrar habitantes para más de 70 casas

La pareja holandesa ha elegido Tírig gracias a la campaña de promoción iniciada a principios de año, con el objetivo de atraer nuevos habitantes al pueblo y dar una nueva vida a las más de 70 casas y masías antiguas del término. La llegada de Edgar y Karin es el primer traspaso efectivo que cristaliza tras meses de trabajo, con la finalidad de poner en contacto a propietarios de casas y parcelas con personas interesadas en darles un nuevo uso.

El consistorio confía en que este “efecto llamada” continúe y que, detrás de Edgar y Karin, lleguen más familias jóvenes dispuestas a arraigarse en Tírig y dar un nuevo impulso al municipio.