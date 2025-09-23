Nules adjudica el nuevo contrato del tanatorio con mejoras en las instalaciones

El Ayuntamiento de Nules ha completado estos días el proceso de contratación de la nueva empresa encargada de gestionar el tanatorio municipal. De esta forma, se completa el procedimiento de licitación de estas instalaciones, ubicadas junto al cementerio, que comprometen a la adjudicataria a invertir más de 36.600 euros en mejoras.

Como han detallado desde el consistorio, esas mejoras consistirán en la renovación del mobiliario y los revestimientos; en el cambio del sistema de climatización y de iluminación; la instalación de nuevos equipos en las salas donde se realizan los velatorios; la adecuación de los jardines exteriores o la incorporación de servicios complementarios como floristería, máquinas de café y agua, catering y recursos digitales, como la publicación de esquelas en línea, un libro de condolencias virtual o la transmisión streaming de las ceremonias, si así lo solicitan las familias.

El concejal de Cementerios, Ramón Lucas, incide en la importancia de ofrecer un servicio «con todas las garantías para atender a los vecinos en momentos tan sensibles». En cuanto al nuevo contrato, asegura que la propuesta de la empresa elegida, Tanatorio Les Valls, «aporta mejoras significativas en las instalaciones, como la atención a las familias usuarias, lo que permitirá ofrecer un servicio adaptado a las necesidades actuales».

El concejal de Contratación, Adrián Sorribes, señala que con esta adjudicación, el Ayuntamiento «refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y garantiza la prestación de un servicio funerario profesional, cercano y de calidad».