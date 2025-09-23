Un pincho de pulpo y mantequilla negra gana el concurso gastronómico de Benicarló

El restaurante Mar Blava ha sido el gran triunfador del Concurso de Pinchos del Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja 2025 de Benicarló, gracias a una original propuesta a base de pulpo y mantequilla negra.

Se trata de la tercera vez que el chef Carlos Miralles Vericat consigue el primer premio en este concurso gastronómico, que este año ha vuelto a celebrarse después de dos años de ausencia. La asociación Restauración Benicarló ha sido la encargada de impulsar de nuevo este certamen, con el objetivo de poner en valor la creatividad y la calidad de la cocina local.

El chef Carlos Miralles, recibiendo el premio como ganador del concurso. / Mediterráneo

El segundo premio ha sido para el restaurante La Mar de Bo, con el pinxo Pulpo de pueblo, mientras que el tercer premio se lo ha llevado el restaurante La Caleta con la propuesta Brocaleta. Elaboraciones muy diferentes pero con un hilo conductor común: la excelencia del pulpo y el pescado de lonja de Benicarló.

Foto de familia de los participantes en el concurso. / Mediterráneo

10 restaurantes han participado

En esta edición, 10 restaurantes han presentado sus creaciones, que han sido valoradas por un jurado de prestigio formado por Jordi Sanz (Casa Jaime, Peñíscola), Marc Martorell (Natiu, Vinaròs) y Daniel Roig (Can Roig, Alcossebre).

El concurso de pinchos ha vuelto a demostrar que la gastronomía de Benicarló es uno de los grandes atractivos de la ciudad y que el pulpo a caduf continúa siendo un producto emblemático y con gran potencial creativo.