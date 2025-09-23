Quejas de los usuarios del autobús Burriana-Castelló por el "tercermundista" servicio: "Es una lata de sardinas"

Los usuarios de la línea regular de autobús que conecta Burriana con Castelló a primera hora de la mañana denuncian públicamente lo que califican de un «servicio tercermundista». La queja pone el foco en la situación que se repite cada día a las 7.00 horas, cuando el único vehículo que cubre este trayecto se convierte en una «auténtica lata de sardinas» desde que arranca el recorrido.

El itinerario incluye tres puntos de recogida en la ciudad antes de dirigirse hacia la capital de la provincia, con parada en el Hospital de la Plana y en Vila-real. Sin embargo, según relatan los afectados, el problema empieza en la primera parada, en la avenida Pere IV, donde el autobús «se llena por completo». En la segunda, ubicada en la avenida Cardenal Tarancón, a la altura del IES Llombai, se producen discusiones entre estudiantes, trabajadores y pacientes que necesitan acudir al hospital por las escasas plazas disponibles.

«Hay gente corriendo de una punta del pueblo a otra para intentar llegar a la primera parada y asegurarse sitio, con el único objetivo de poder ir a trabajar, estudiar o acudir a una cita médica», explican.

A esta hora confluyen estudiantes, trabajadores y pacientes. / Mediterráneo

«Algún día habrá una desgracia»

La situación es todavía más grave en la tercera parada, la de la avenida 16 de Juliol, donde, según denuncian afectados, el autobús en ocasiones ni siquiera llega a detenerse porque no cabe un pasajero más. «Algún día tendremos una desgracia porque la gente se pone a gritar y se planta delante del vehículo para cortarle el paso en medio de la calle», advierten.

Los usuarios remarcan que han presentado reclamaciones ante la Generalitat, aunque otros formularios de queja, también rellenados por los pasajeros, no han podido ser entregados porque requieren cita previa en el Ayuntamiento, el PROP o en dependencias de la administración autonómica, siempre en horario laboral.

La petición de viajeros de esta línea es clara, que pongan una unidad más en esa franja de hora punta para dar servicio al ciudadano y evitar la pérdida de empleos, el retraso en las consultas médicas o la expulsión de estudiantes de los centros educativos. Demandan también que el conductor pueda realizar su trabajo sin sufrir las quejas y el acoso continuo de los pasajeros, una presión que no está en su mano resolver y, en definitiva, piden «sentido común», subrayan.

Los usuarios insisten en que su petición es la de tener un «servicio digno» y «ajustado a las necesidades reales del día a día».