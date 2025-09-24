Burriana tendrá a finales de año un nuevo párking para caravanas a primera línea de playa
Situado en un terreno de 2.500 m² frente al mar, el proyecto permitirá sumar 36 nuevas plazas turísticas en la ciudad
El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Urbanismo y Turismo, ha iniciado las obras del nuevo párking para caravanas, un proyecto adjudicado a la empresa Crisol Obras y Servicios. Este nuevo espacio, ubicado en la primera línea de la playa de la Serratella, busca responder a la creciente demanda del turismo de autocaravanas en la capital de la Plana Baixa.
El proyecto, con una inversión de 119.808,14 euros, se ejecutará en un plazo estimado de 11 semanas, con el objetivo de que esté finalizado a finales de este año. En su terreno de 2.500 m², se albergarán 18 plazas para autocaravanas, lo que se traduce en cerca de 36 nuevas plazas turísticas para el municipio.
Un proyecto pionero para un turismo en auge
Este párking es un proyecto sin precedentes en Burriana y nace de la necesidad de ordenar y optimizar la presencia de autocaravanas en el municipio, evitando su dispersión a lo largo de la costa. Además de reforzar la oferta turística de la ciudad, busca lograr un equilibrio entre la atracción de estos vehículos y la regulación que demandan los vecinos, una cuestión que ha ido en aumento desde la pandemia.
El nuevo espacio está concebido para ser autosuficiente, financiándose mediante los abonos que deberán efectuar los usuarios.
Esta iniciativa se suma a otros proyectos emprendidos por el gobierno municipal en los últimos dos años, con el objetivo de atraer inversiones y turistas a la ciudad, así como de diversificar su modelo turístico. Entre ellos, destacan las actuaciones y proyectos en El Arenal o Sant Gregori, que buscan implantar hoteles y apartamentos a lo largo del litoral.
El enclave contará con todos los servicios y comodidades necesarias para los usuarios, incluyendo agua potable, luz y conexión al alcantarillado municipal, evitando así el estacionamiento indiscriminado de autocaravanas.
El concejal de Urbanismo, Juan Canós, ha destacado la “valentía del equipo de gobierno (PP y Vox) por apostar por la regulación frente al descontrol que ya existe en algunas localidades con el fenómeno creciente de las caravanas”
Por su parte, la concejala de Turismo, Noelia Peris, ha añadido que en Burriana buscan y trabajan por un “turismo de calidad que ofrezca nuevas oportunidades y ponga en valor zonas de nuestro municipio como la Serratella”.
