Compromís exige la dimisión del concejal de VOX de Benicàssim condenado por maltrato
"Es una auténtica vergüenza", afirma su portavoz, Paula Mateos
Redacción
Compromís per Benicàssim exige la dimisión inmediata del concejal de VOX en el Ayuntamiento de Benicàssim, Enrique Mulet, después de que la justicia le haya condenado por maltratar a su mujer. “Que una persona condenada por violencia machista continúe sentada en un pleno municipal es una auténtica vergüenza. No es solo una falta de respeto hacia las mujeres, es una muestra de hasta dónde llega la podredumbre del machismo cuando se normaliza desde las instituciones”, ha afirmado la portavoz de Compromís, Paula Mateos.
La formación alerta de que este no es un caso aislado. El mismo partido ya presentó como candidato a la Generalitat a Carlos Flores, condenado en 2002 por un delito contra su pareja. “VOX repite patrones porque no solo tolera, sino que incorpora maltratadores en sus filas. "¿Qué mensaje se envía a la sociedad, y sobre todo a la juventud, cuando se da voz y poder institucional a agresores? Que el machismo tiene cabida e incluso puede ser premiado políticamente. Es inadmisible", ha subrayado Mateos.
Desde Compromís recuerdan que “VOX niega la existencia de la violencia de género y quiere borrar las políticas de igualdad”. Según la portavoz, “cuando un partido blanquea el machismo e insulta a las víctimas diciendo que la violencia de género no existe, contribuye directamente a que los casos aumenten. Por culpa de estos discursos, muchos hombres se sienten legitimados para agredir, controlar y maltratar. VOX es cómplice del terrorismo machista”.
Por todo ello, Compromís per Benicàssim reclama que Enrique Mulet entregue su acta de concejal y abandone inmediatamente el Ayuntamiento. “Nuestro municipio no puede estar manchado por un maltratador sentado en la institución que debe representarnos a todas y todos. No queremos agresores en política, queremos instituciones libres de machismo y seguras para las mujeres. Por dignidad democrática y por justicia feminista, Mulet debe dimitir ya”, ha concluido Paula Mateos.
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año
- Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales
- Cambios importantes en la circulación en Vinaròs por las obras de la antigua N-340 y la avenida Libertad
- Almassora está de luto: muere el pintor Javier Clausell a los 67 años
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas