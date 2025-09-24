La Comunitat Energètica de la Plana, nacida en la Vall d'Uixó, recibe 645.000 euros de fondos europeos

La Comunitat Energètica de la Plana, creada en la Vall d’Uixó a principios del 2025, se ha convertido en la única iniciativa de estas características de la provincia de Castellón que recibirá financiación del programa CE Implementa, dentro del programa de incentivos a proyectos piloto singulares, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

Su proyecto recibirá 645.000 euros de fondos europeos, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se destinarán a materializar la creación de «una red estratégica de cuatro instalaciones solares colectivas de autoconsumo con acumulación energética, situadas en diferentes cubiertas del núcleo urbano de la Vall», describe su presidente, Josep Antoni Nebot.

De esta red se beneficiarán de forma directa, tal y como detalla Nebot, «200 hogares y pequeños comercios locales», con una potencia instalada de 500 kWp, una generación anual estimada de 640 MWh y «una acumulación en baterias de litio de última generación de 400 kWh». Además, tienen previsto crear cinco puesto de trabajo directos en instalación y mantenimiento, y fomentarán la mobilidad sostenible, con la incorporación de una furgoneta eléctrica compartida y puntos de recarga.

En el programa CE Implementa, que ha sido dotado con 30 millones de euros en su quinta convocatoria para toda España, de los 100 proyectos seleccionados, solo cinco van a desarrollarse en la Comunitat , entre ellos, el de la Vall.

Josep Antoni Nebot asegura que «este apoyo de la IDAE nos permitirá dar un salto cualitativo en el desarrollo de la energía comunitaria en la Vall» y defiende que entre sus propósitos está lograr «que la ciudadanía sea protagonista en la transición energética, al eliminar barreras técnicas y económicas, y ofrecer soluciones sostenibles en energía y en mobilidad».

A su vez, aspiran a ser «catalizadores de nuevas iniciativas de autoconsumo colectivo», fomentando el uso de cubiertas de naves industriales, para que la transición energética no tenga «impacto sobre el suelo agrícola».