El PSPV-PSOE reclama la dimisión del concejal de VOX de Benicàssim Enrique Mulet tras ser condenado por violencia de género

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y Benicàssim ha reclamado este miércoles la dimisión inmediata del concejal de VOX Enrique Mulet tras haber sido condenado en sentencia firme por violencia de género y haber reconocido en sede judicial que empujó a su mujer contra la pared, un gesto que la sentencia especifica que realizó con la intención de hacerle daño.

La portavoz socialista local y secretaria provincial de Igualdad del PSPV, Paloma Pascual, ha advertido que “los hechos son de extrema gravedad y Mulet no puede continuar ni un minuto más como representante del pueblo de Benicàssim porque es indigno”. En este sentido, ha remarcado que “a quienes somos representantes públicos se nos debe exigir ejemplaridad, y por ello debe presentar su dimisión sin más dilaciones, porque su conducta es incompatible con el cargo que ocupa”.

Ante ello, el Partido Socialista ha registrado esta mañana un escrito formal solicitando la dimisión del concejal de extrema derecha y una petición a la alcaldesa del PP, Susana Marqués, para que convoque una junta de portavoces con el objetivo de que todos los grupos municipales se sumen a la propuesta. “Tenemos que limpiar la imagen de la corporación municipal y demostrar con hechos que todos los partidos estamos en contra de la violencia machista”, ha insistido Pascual.

Finalmente, la dirigente socialista ha recordado que “la violencia de género es una lacra que cada año se lleva la vida de decenas de mujeres” y ha concluido que “nuestra tarea como sociedad es proteger a las mujeres y a los menores que sufren este tipo de violencia”