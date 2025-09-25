Almassora incorpora a 13 policías para reforzar la seguridad vecinal

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira; el edil de Recursos Humanos, Vicente Blay Casino; y el intendente jefe de la Policía Local, José Alós, han dado la bienvenida, en el salón de plenos, a los 13 nuevos agentes que se incorporan a la plantilla del cuerpo policial para reforzar la seguridad ciudadana, aumentando la vigilancia y la atención.

Estos puestos son los resultantes del proceso de selección de 10 plazas de agente de la Policía Local, siete son por turno libre, de las cuales se reservan dos plazas para mujeres, y tres por turno de movilidad. Esta convocatoria ha permitido cubrir cinco plazas de nueva creación, así como cinco vacantes. Además, han creado una bolsa de empleo, a través de la cual se han cubierto tres puestos más.

Foto de familia tras la bienvenida a los 13 nuevos agentes de la Policía Local de Almassora. / Mediterráneo

La alcaldesa reivindicó que «este equipo de gobierno está poniendo todos los recursos que tiene a su alcance para velar por la tranquilidad de los vecinos», porque «es importante la labor policial en la calle, en aquellas zonas donde tenemos mayores problemas de convivencia».

Por su parte, Rovira agradeció al tribunal de las oposiciones la «enorme celeridad» demostrada para contar ya con estos nuevos agentes como resultado de un proceso que contó inicialmente con 175 aspirantes. La concejala recordó que, desde el año 2012, no se creaban nuevas plazas en la Policía Local, «un cuerpo que mira al futuro para dar siempre el mejor servicio al ciudadano».

Además del refuerzo de personal, en el último año han creado nuevas unidades, como la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación para intentar dar respuesta a la problemática creciente de la okupación ilegal. Asimismo, también han puesto en marcha un retén móvil y dispositivos especiales de control y vigilancia en zonas conflictivas, como puede ser la calle Juan de Austria, la calle San Jaime o Fátima.