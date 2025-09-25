Burriana viaja en el tiempo hasta el medievo y revive la Reconquista este fin de semana

El concejal de Cultura de Burriana, Jesús Albiol, ha presentado la IX edición de las Jornadas Medievales de la Reconquista, que comienzan este viernes y se alargarán hasta el domingo en la localidad. La cita, consolidada en el calendario cultural, reúne cada año a centenares de visitantes con un programa de recreaciones históricas y actos de carácter medieval. «Rememoraremos una de las etapas más trascendentales de la historia de España», ha remarcado el edil.

Albiol ha recordado que «la Reconquista devolvió la libertad y la identidad a España, un proceso que comenzó con Don Pelayo en Covadonga en 722 y culminó con los Reyes Católicos en 1492».

El edil también ha subrayado que Burriana desempeñó un «papel protagonista» en este proceso histórico, especialmente con la toma de la ciudad por el rey Jaime I en 1233, «un acontecimiento clave en la expansión cristiana hacia el Reino de Valencia. Fue el primer gran bastión conquistado por el rey Jaime I en tierras valencianas, lo que supuso un punto de inflexión para avanzar en la repoblación cristiana del territorio», ha manifestado.

El concejal de Cultura, Jesús Albiol, presentó la programación de las jornadas. / Mediterráneo

"La Reconquista devolvió la libertad y la identidad a España, un proceso que comenzó con Don Pelayo en Covadonga en 722 y culminó con los Reyes Católicos en 1492" Jesús Albiol — Concejal de Cultura de Burriana

Asimismo, el concejal puso en valor que «en 1094, según la tradición, El Cid firmó en Burriana un acuerdo con el rey Pedro I, otro hecho que forma parte de la memoria medieval de la ciudad y que será recreado en estas jornadas».

Variada programación

La programación arranca este vienres, a las 9.00 horas, con la VI Lectura del Cantar de Mío Cid en el ayuntamiento. El sábado será uno de los días centrales. A las 17.15 horas, en el Centro Municipal de Cultura, será el nombramiento de las nuevas damas y caballeros de la Hermandad del Cid y Doña Jimena, además de la entrega del VII Galardón Babieca. A las 18.10 horas tendrá lugar la recreación histórica de la firma de El Cid y el rey Pedro I. La jornada continuará con un desfile medieval, a las 20.00 horas. Después habrá un nombramiento especial de niños y mayores por los Caballeros de la Hermandad y, a partir de las 21.00 horas, tendrán lugar los bailes medievales.

El domingo los actos se trasladarán al Espacio Cultural Sant Blai, donde a las 11.00 horas será el nombramiento de damas y caballeros de la Encomienda Templaria de la Plana. Seguidamente, a las 11.45 horas, se desarrollará un desfile templario y se procederá a nuevos nombramientos. No faltarán bailes medievales. A las 13.45 llegará la clausura con el himno templario Non nobis Domine.

Albiol realzó la implicación de entes locales y colectivos que llegarán desde puntos de toda España.