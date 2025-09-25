Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell autoriza a Iberdrola la ampliación de la subestación eléctrica de Onda

Industria concede los permisos necesarios para conectar la subestación de Corral del Cuervo a la de l’Alcora con una nueva línea eléctrica de 132 kV

Foto de archivo de la subestación eléctrica de Onda.

Foto de archivo de la subestación eléctrica de Onda. / Mediterráneo

David Donaire

Onda

La Dirección General de Energía y Minas, dependiente de la Conselleria de Innovación e Industria, ha otorgado a la empresa distribuidora de Iberdrola, i-DE, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción para ampliar la capacidad de conexión de la subestación de Corral del Cuervo, ubicada en Onda, con una nueva línea eléctrica hasta la instalación homóloga de Alcalatén, en l’Alcora. Además, declara su utilidad pública.

El presupuesto del proyecto es de 1.541.001,22 euros y el plazo de ejecución es de dos años, según refleja el anuncio publicado ayer en el Diari Oficial de la Generalitat.

La intervención planteada por la compañía propone implementar una línea eléctrica de 132 kilovoltios (kV), de doble circuito, que irá de una subestación a la otra.

Incluida en un proyecto global de 11 millones

Esta es una de las acciones proyectadas por Iberdrola para ampliar y renovar la instalación transformadora de Corral del Cuervo, dentro de un paquete de mejoras con el que la compañía prevé invertir 11 millones.

Como ya publicó Mediterráneo, esta intervención nace del compromiso de la multinacional energética con la mejora de la calidad del suministro eléctrico y de la fiabilidad en la zona, al tratarse de una instalación vertebradora del área industrial azulejera.

La reforma de la subestación de Onda permitirá contar con un mayor número de posiciones de líneas de 132 kilovoltios (kV) que posibilitará operar con mayor flexibilidad la distribución de energía en la zona y mejorar la adaptación a las condiciones operativas, ya que habilitará la conexión con las subestaciones de Alcalatén y también la de La Plana, en Almassora.

Además, la nueva configuración posibilitará la conexión en un futuro a nuevas subestaciones que se construirán en la provincia para cubrir el crecimiento previsto en municipios del entorno.

TEMAS

