Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos

El concejal de Vox de Benicàssim Enrique Mulet, condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género durante una discusión en el domicilio familiar en la que empujo a su mujer contra una pared la noche del 31 de agosto, dimitió este miércoles tras destapar en exclusiva Mediterráneo la sentencia en su contra. Una renuncia que llegó 23 días después de la resolución judicial.

La mañana fue frenética al conocerse la noticia en el ámbito político local, pero también provincial, autonómico e, incluso nacional, ya que se coló en el Congreso de los Diputados. La ministra de Educación, Pilar Alegría, hizo referencia del tema en una respuesta a un diputado de Vox. Fue tal la trascendencia que la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, convocó una junta de portavoces urgente para abordar el asunto.

Los primeros en reaccionar fueron los grupos municipales de la oposición. Compromís, PSPV y el edil no adscrito, Rubén Rodríguez, lanzaron comunicados exigiendo la dimisión de Enrique Mulet.

Vox salió al paso y anunció sobre las 11.00 horas que el edil iba a entregar su acta «para evitar que su situación personal afecte a la labor institucional del grupo municipal». Desde el partido, «atendiendo a tanto a la responsabilidad institucional, como al compromiso ético que mantenemos con la ciudadanía» le instaron a renunciar, «para preservar la imagen del partido, garantizar la confianza de los vecinos y evitar que una situación personal comprometa el trabajo del grupo y de la organización en su conjunto».

También apuntaron que, al haber una sentencia firme, «la ejemplaridad de los cargos públicos está por encima de cualquier consideración personal. Mantenemos una posición de tolerancia cero frente a la violencia, inequívoca y no negociable». Además, Vox Castellón desveló que la dirección nacional ordenó la apertura de una investigación interna y trasladó el caso al Comité de Garantías, que estudiará la aplicación de las medidas correspondientes conforme a sus estatutos.

Unanimidad municipal

La junta de portavoces fue a mediodía y hubo consenso entre los asistentes, incluido de Vox, José Luis Caballero. Coincidieron en cerrar filas y trasladar una condena unánime a la violencia machista.

La alcaldesa explicó que «tras el conocimiento de los hechos que han ocurrido, consideré necesario convocar a todos los portavoces para conocer de primera mano cuáles eran las intenciones y los pasos que iba a dar Vox en relación a este asunto». La munícipe subrayó que «desde el Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando en la erradicación de cualquier violencia, sobre todo la de género. Su dimisión era necesaria para preservar la ejemplaridad institucional y la confianza ciudadana».

Después de esta reunión, pasadas las 14.00 horas, se hizo oficial la dimisión de Enrique Mulet, quien fue condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Castellón con 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la retirada del derecho a portar armas durante 16 meses y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, con la que comparte dos hijos menores. El que fuera número 2 de Vox en las pasadas elecciones municipales carecía de antecedentes, reconoció en su momento los hechos y aceptó la condena en un procedimiento de conformidad.

El portavoz de Vox en Benicàssim, José Luis Caballero, reconoció que «hemos estado en contacto toda la mañana con Mulet y me contó cómo ocurrió todo». «No ha puesto el más mínimo problema en entregar el acta, de hecho nos ha dicho que hiciéramos ya los papeles para dejarlo esta misma mañana. Nosotros condenamos todo tipo de violencia, sea cual sea, y estamos compungidos porque no esperábamos esto», añadió.

¿Padre e hija juntos?

Con la renuncia de Mulet, según la lista de los últimos comicios, el sillón que deja vacío lo ocupará la número 3, Marta Caballero, hija menor del actual portavoz. Vox tiene dos ediles en Benicàssim.