Una residencia de Castellón pasará a manos privadas tras un siglo gestionado por monjas

La empresa catalana Grupo Mimara gestionará a partir de este próximo mes de octubre el Hogar Residencia San Sebastián de Vinaròs, situada en la calle Padre Bover número 2. Las monjas de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados dejarán de este modo de prestar sus servicios en el asilo de Vinaròs tras haberlo hecho desde 1896, primero en una casa de la calle Sant Francesc, y después en el actual Hogar Residencia de la calle Padre Bover.

El Hogar Residencia San Sebastián acoge actualmente a unos 90 usuarios de Vinaròs y toda la comarca, por lo que realiza un servicio social muy importante.

Grupo Mimara es una empresa sociosanitaria con presencia en toda España, gestionando un total de 38 centros, aunque el Hogar Residencia San Sebastián de Vinaròs será el primero que gestione en la Comunitat Valenciana.

Algunas de las monjas que gestionan la residencia, en una foto de archivo. / Javier Flores

Reunión informativa

El lunes ya se llevó a cabo una primera reunión informativa de representantes de la nueva empresa que gestionará el centro con familiares de los usuarios. Estos familiares han mostrado su sorpresa por la celeridad con que fueron convocados a esta reunión mediante una circular que recibieron el pasado viernes para reunirse con urgencia este mismo lunes. Una reunión en la que se les indicó que se va a mantener el personal pero en la que no se concretó si a partir de octubre van a cambiar las condiciones económicas.

Por ello, algunos de estos familiares han recordado que disponen de un contrato indefinido suscrito y se preguntan si la empresa se va a subrogar a este contrato o, a partir de ahora, se pretenden cambiar las condiciones económicas pactadas, encareciéndose el coste. De momento, los familiares y algunos usuarios que asistieron a esta reunión han asegurado que desde la empresa se les indicó que van a estudiar cada caso “uno por uno”.

Enrique, que lleva dos años y medio como usuario del centro, ha mostrado su agradecimiento a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados por el gran servicio que han realizado en el “asilo”. “Nos han tratado de manera maravillosa, no puedo decir otra cosa, es así. Tenemos todos los servicios de médico, psicólogo, fisio, enfermería y la comida hasta ahora ha sido siempre excelente”, explica.

También se mostró esperanzado por la nueva gestión. “Creo que tienen buenas ideas, y espero que cumplan con todo lo que han dicho, mi pensión es baja, y no podría pagar más si es lo que pretenden. En principio, me dijeron que no me preocupara porque eso no ocurriría, lo cual me tranquilizó”, señaló.

En esta primera reunión no había ningún representante del Ayuntamiento de Vinaròs.

Otra foto de la fachada del asilo de Vinaròs. / Javier Flores

Instalaciones centenarias

Las instalaciones continúan a día de hoy siendo propiedad del Obispado de Tortosa, y, según aseguraron desde la empresa, los actos religiosos en la capilla de la residencia continuarán celebrándose como hasta ahora se ha hecho. Los actos religiosos suelen estar oficiados por mosén Maxi, mosén Emili o incluso, en algunas ocasiones, mosén Florencio, que tiene ya 94 años.

Las monjas del “asilo” se establecieron en Vinaròs a principios del año 1895, aunque las gestiones se iniciaron en 1891. Fueron fundadas por la religiosa Teresa de Jesús Jornet i Ibars, natural de Aitona (Lleida), a instancias del religiosp Saturnino López Novoa, como “Hermanitas de Ancianos Desamparados”. Se instalaron provisonialmente en una casa de la calle San Francisco, hasta que se construyeron las actuales instalaciones de la residencia.