Luz verde a las obras del parque acuático de la Vall: en octubre empezará su construcción

El pleno municipal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó aprobó este miércoles el último trámite administrativo y legal para poder dar inicio a las obras de construcción del parque acuático de Sant Josep, contratadas el pasado mes de agosto.

El concejal de Turismo y consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ya avanzó cuando se confirmó la adjudicación a Gimecons Construcciones y Contratas, que quedaba por aprobar la cesión de los terrenos, que son de titularidad municipal, a la empresa Emsevall, que contrata el proyecto. Y eso fue lo que sucedió.

En realidad, en la sesión plenaria se aprobaron dos acuerdos relacionados con el parque acuático. Por una parte, esa «concesión de uso privativo de las parcelas de dominio público situadas en el Paratge de Sant Josep», donde estaba ubicada la antigua piscina estival.

Si bien Emsevall es una empresa pública municipal, legalmente es necesario que se concrete esa cesión, porque no es titular del terreno sobre el que se va a construir. De esta forma, tal y como anunciaron Ferreres y la alcaldesa, Tania Baños, la ejecución del proyecto comenzará en octubre, con el objetivo de que el complejo turístico pueda abrir sus puertas al público en julio del 2026.

El otro acuerdo relacionado con esta inversión fue la aprobación definitiva de la memoria económica para el ejercicio de la actividad económica de ese servicio que, como sucede con les Coves de Sant Josep, tendrá una gestión pública a través de Emsevall.

Como sucedió en el pleno de julio, el equipo de gobierno no ha contado con el respaldo del Partido Popular a la hora de aprobar estos acuerdos vinculados con el parque acuático. Su motivación, es que no apoyan el modelo escogido y critican que se tenga que recurrir a un préstamo para abordar la inversión de 4 millones de euros que supondrá la construcción.

Beneficio de les Coves

La alcaldesa, aprovechando el balance estival de les Coves de Sant Josep que se hizo público la semana pasada, con un aumento en la venta de entradas del 10%, enfatizó que los beneficios obtenidos en el río subterráneo, que experimentan un crecimiento continuado desde el año 2015 en el número de entradas y productos vendidos, posibilitarán que se financie el 100% del proyecto.

Remarcó, de hecho, que esta infraestructura no saldrá de los impuestos de los vecinos, sino de los turistas, que encontrarán en el parque acuático otro motivo para prolongar su estancia en la Vall d’Uixó.