Medina Azahara cancela su concierto en Almassora por problemas de salud de su cantante
El grupo tenía previsto actuar este sábado en uno de los actos principales de las prefiestas del Roser
Almassora
Medina Azahara no podrá actuar finalmente este sábado en Almassora. El grupo ha anunciado en sus redes sociales a través de un comunicado que, "por motivos de salud de Manuel Martínez (su cantante)", se ven obligados a cancelar el concierto.
Las entradas serán reembolsadas a través de los puntos de venta donde se adquirieron.
El concierto de Medina Azahara era el plato fuerte este fin de semana de las prefiestas del Roser, con las que el Ayuntamiento va a calentar motores cara al inicia de sus fiestas patronales, que empezarán el viernes 3 de octubre.
La actuación iba a tener lugar este sábado, a las 00.00 horas, en el párking de la piscina municipal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año
- El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entrega el acta
- Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales