Medina Azahara cancela su concierto en Almassora por problemas de salud de su cantante

Medina Azahara no podrá actuar finalmente este sábado en Almassora. El grupo ha anunciado en sus redes sociales a través de un comunicado que, "por motivos de salud de Manuel Martínez (su cantante)", se ven obligados a cancelar el concierto.

Las entradas serán reembolsadas a través de los puntos de venta donde se adquirieron.

Comunicado de la cancelación del concierto de Medina Azahara. / Mediterráneo

El concierto de Medina Azahara era el plato fuerte este fin de semana de las prefiestas del Roser, con las que el Ayuntamiento va a calentar motores cara al inicia de sus fiestas patronales, que empezarán el viernes 3 de octubre.

La actuación iba a tener lugar este sábado, a las 00.00 horas, en el párking de la piscina municipal.