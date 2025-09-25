Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medina Azahara cancela su concierto en Almassora por problemas de salud de su cantante

El grupo tenía previsto actuar este sábado en uno de los actos principales de las prefiestas del Roser

Medina Azahara, en una foto de archivo. / Europa Press

Darío Pitarch

Almassora

Medina Azahara no podrá actuar finalmente este sábado en Almassora. El grupo ha anunciado en sus redes sociales a través de un comunicado que, "por motivos de salud de Manuel Martínez (su cantante)", se ven obligados a cancelar el concierto.

Las entradas serán reembolsadas a través de los puntos de venta donde se adquirieron.

Comunicado de la cancelación del concierto de Medina Azahara. / Mediterráneo

El concierto de Medina Azahara era el plato fuerte este fin de semana de las prefiestas del Roser, con las que el Ayuntamiento va a calentar motores cara al inicia de sus fiestas patronales, que empezarán el viernes 3 de octubre.

La actuación iba a tener lugar este sábado, a las 00.00 horas, en el párking de la piscina municipal.

