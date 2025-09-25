Onda escucha a los vecinos para confeccionar el presupuesto 2026

El Ayuntamiento de Onda inicia una nueva edición de Onda en marxa! Construïm poble, el programa de presupuestos participativos que permite a los vecinos decidir sobre las prioridades de inversión municipal. La primera cita tuvo lugar en el mercado exterior de los jueves, donde ediles del equipo de gobierno recogieron propuestas y atendieron dudas ciudadanas.

La alcaldesa, Carmina Ballester, subraya que «los presupuestos participativos son la mejor herramienta para transformar en realidades las necesidades que nos trasladan los vecinos». Asimismo, la primera edila remarcó su compromiso en reforzar la escucha activa y garantizar que cada euro revierta en la vida de los ondenses.

Entre las acciones ya confirmadas para 2026 figura el plan de renaturalización y climatización de los centros educativos, que dará respuesta a la demanda de familias y docentes para acabar con las temperaturas extremas y crear patios más verdes.

La campaña ofrece canales digitales, con un formulario en línea (https://forms.gle/s6VCQSdqyy8yvGd27) y el correo participacio@onda.es. Cabe recordar, respecto a la participación, que Onda revalidó el sello InfoParticipa, con un 100% de transparencia.