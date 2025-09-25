Prueba piloto en Benicarló para crear una línea de bus urbano

El equipo de gobierno (PP y Benigazlum) de Benicarló estudia la viabilidad de poner en marcha una línea de autobús urbano que dé respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y facilite los desplazamientos dentro del término municipal. La propuesta que barajan contempla un recorrido que permitiría conectar la zona marítima, el centro urbano, la estación de Renfe, el polígono industrial y el centro comercial.

El concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, explica que el estudio de viabilidad lo realizan «con el apoyo de técnicos especializados», que les asesorarán «sobre la viabilidad económica y organizativa de este proyecto». Según hizo hincapié el edil del ramo, «el objetivo es contar con un plan completo que permita evaluar las necesidades reales y determinar el mejor modelo de gestión del servicio».

Encaminados a ese objetivo, durante la jornada de este jueves llevaron a cabo una prueba piloto para comprobar sobre el terreno el recorrido planteado y analizar posibles ajustes que tengan que incorporar en la potencial línea de bus urbano. «Si las conclusiones del estudio son positivas, valoraremos la incorporación del servicio a los próximos presupuestos municipales para que pueda entrar en funcionamiento en un futuro inmediato», desgranó Sorlí.

Con esta iniciativa, «el Ayuntamiento pretende avanzar en la mejora del transporte público, favorecer la movilidad sostenible y ofrecer a la ciudadanía una alternativa cómoda y segura para sus desplazamientos», concluyó.