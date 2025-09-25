Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prueba piloto en Benicarló para crear una línea de bus urbano

Estudian la viabilidad técnica y económica de implementar este servicio que dé respuesta a las necesidades de movilidad vecinal

El alcalde, Juanma Cerdá (d); y el concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, durante la prueba piloto que realizaron este jueves en Benicarló.

El alcalde, Juanma Cerdá (d); y el concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, durante la prueba piloto que realizaron este jueves en Benicarló. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Benicarló

El equipo de gobierno (PP y Benigazlum) de Benicarló estudia la viabilidad de poner en marcha una línea de autobús urbano que dé respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y facilite los desplazamientos dentro del término municipal. La propuesta que barajan contempla un recorrido que permitiría conectar la zona marítima, el centro urbano, la estación de Renfe, el polígono industrial y el centro comercial.

El concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí, explica que el estudio de viabilidad lo realizan «con el apoyo de técnicos especializados», que les asesorarán «sobre la viabilidad económica y organizativa de este proyecto». Según hizo hincapié el edil del ramo, «el objetivo es contar con un plan completo que permita evaluar las necesidades reales y determinar el mejor modelo de gestión del servicio».

Encaminados a ese objetivo, durante la jornada de este jueves llevaron a cabo una prueba piloto para comprobar sobre el terreno el recorrido planteado y analizar posibles ajustes que tengan que incorporar en la potencial línea de bus urbano. «Si las conclusiones del estudio son positivas, valoraremos la incorporación del servicio a los próximos presupuestos municipales para que pueda entrar en funcionamiento en un futuro inmediato», desgranó Sorlí.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, «el Ayuntamiento pretende avanzar en la mejora del transporte público, favorecer la movilidad sostenible y ofrecer a la ciudadanía una alternativa cómoda y segura para sus desplazamientos», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents