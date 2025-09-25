Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Joan de Moró reunirá este fin de semana más de 50 expositores en su consolidada Mostra Tradicional

Una muestra de oficios con demostraciones forma parte de un programa en el que se incluye la hoguera y procesión de San Antonio

Montaje de los expositores que conformarán la Mostra Tradicional de Moró.

Montaje de los expositores que conformarán la Mostra Tradicional de Moró. / Eva Bellido

Concha Marcos

Sant Joan de Moró

Las calles de Sant Joan de Moró se preparan para celebrar este fin de semana la XIV Mostra Tradicional, que llenará el municipio de vida, cultura y raíces mañana y el domingo. La cita reunirá a más de medio centenar de expositores que mostrarán oficios tradicionales, artesanía, gastronomía y propuestas culturales para mantener vivas técnicas transmitidas de generación en generación.

«El valor de la Mostra va más allá de la artesanía: es un viaje a nuestras raíces, un reconocimiento a los oficios que marcaron nuestra historia y que siguen siendo clave en sostenibilidad, identidad y economía local», subraya el alcalde, Vicente Pallarés.

El evento brindará una oferta de productos muy variada, con alimentación, artículos de higiene natural, bisutería, flores, objetos de forja, decoración, juguetes o accesorios. Artesanos realizarán talleres y demostraciones en vivo de esparto, vidrio fundido, patchwork, trabajo de madera, atrapasueños o instrumentos musicales.

Puesto en la XIII Mostra de Sant Joan de Moró.

Puesto en la XIII Mostra de Sant Joan de Moró. / Mediterráneo

Entre las actividades destacadas, mañana por la tarde tendrá lugar la hoguera y procesión en honor a San Antonio Abad, con reparto de rollos a los niños.

El programa se completa con firmas de libros de autores locales, exposiciones de aeromodelismo, herramientas, carretas y útiles hípicos, así como paseos a caballo, en poni o en tren turístico, actuaciones de danzas, música en directo, castillos hinchables o una concentración de vehículos antiguos.

Los puestos abrirán ambos días a las 10.00 horas. La inauguración oficial será este sábado, a las 11.30 horas.

