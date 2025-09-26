Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Bonoloto reparte fortuna con un gran premio en Peñíscola

El boleto premiado, agraciado con 147.473,52 euros, se ha vendido en la librería-papelería Rovira

Víctor Meseguer

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia. El sorteo de la Bonoloto del viernes 26 de septiembre ha dejado un segundo premio en Peñíscola, correspondiente a la categoría de cinco aciertos más el complementario.

El boleto premiado, agraciado con 147.473,52 euros, se ha vendido en la librería-papelería Rovira, situada en la calle Playa número 22 de la localidad del Baix Maestrat, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Este premio corresponde al segundo premio del sorteo, solo por detrás de la máxima categoría —seis aciertos—, lo que convierte al afortunado o afortunada en protagonista de una jornada especial en Peñíscola.

