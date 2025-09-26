La Bonoloto reparte fortuna con un gran premio en Peñíscola
El boleto premiado, agraciado con 147.473,52 euros, se ha vendido en la librería-papelería Rovira
La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia. El sorteo de la Bonoloto del viernes 26 de septiembre ha dejado un segundo premio en Peñíscola, correspondiente a la categoría de cinco aciertos más el complementario.
El boleto premiado, agraciado con 147.473,52 euros, se ha vendido en la librería-papelería Rovira, situada en la calle Playa número 22 de la localidad del Baix Maestrat, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Este premio corresponde al segundo premio del sorteo, solo por detrás de la máxima categoría —seis aciertos—, lo que convierte al afortunado o afortunada en protagonista de una jornada especial en Peñíscola.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año
- El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entrega el acta
- Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales