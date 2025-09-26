Crisis en el gobierno en Benicarló: el pacto entre PP y Benigazlum, al borde de la ruptura

El PSPV denuncia la descoordinación y la deslealtad dentro del equipo de Gobierno y alerta sobre las graves consecuencias de una gestión municipal inestable.

El Partido Socialista de Benicarló quiere alertar a la ciudadanía de la grave situación de inestabilidad que atraviesa el Ayuntamiento. El Pleno celebrado ayer jueves ha sido una muestra clara y preocupando del follón que rienda dentro del equipo de Gobierno, con una escena que toca el surrealismo: regidores del mismo gobierno votando en contra de las dedicaciones de sus propios compañeros.

La distribución de concejalías y sueldos por la entrada de un nuevo regidor al equipo de gobierno fue el primer escenario donde los componentes de Benigazlum pusieron en manifiesto la rendija que no solo divide el equipo de Gobierno, sino su propio grupo político.

Benigazlum hizo un discurso populista y de ataque directo tanto al equipo de Gobierno en general como a los miembros del partido independiente. Hay que recordar, que a pesar de que estas nuevas dedicaciones suponen una reducción del coste total de los sueldos, este equipo de Gobierno es lo más caro de la historia con 14 pagas para todos sus regidores, y que tanto PP como Benigazlum no dudaron a unirse para votarlo a favor conjuntamente con una innecesaria y desmesurada subida de impuestos que ha sometido los *benicarlandos en un infierno fiscal.

Este hecho, insólito y grave, pose en evidencia la fractura interna de un Gobierno incapaz de gestionar ni siquiera los acuerdos más básicos, y demuestra la carencia total de coordinación, de lealtad y de comunicación entre los socios que lo integran. La situación es tan crítica que ya no se pueden esconder los conflictos internos, que estallen públicamente en el salón de plenos.

La sesión continuó en el apartado de ruegos y preguntas dónde el equipo de gobierno más allá de responder a los grupos de la oposición, convirtió este espacio en una serie de reproches y acusaciones entre los mismos socios de Gobierno.

Desde el Grupo Socialista hace tiempo que observamos y advertimos con preocupación como se multiplican las señales de desgaste, desgobierno y desconfianza entre los miembros del ejecutivo. La carencia de liderazgo y de un proyecto en común es evidente, y los problemas internos del gobierno ya están empezando a afectar gravemente el funcionamiento normal de la administración municipal. Esta situación se ve reflejada con un presupuesto para el 2025 que prácticamente no ha sido ejecutado.

Desde el Partido Socialista nos tomamos muy seriamente la gobernabilidad de Benicarló, y no podemos restar impasibles ante un gobierno que naufraga a la luz del día y que pose en riesgo la gestión del día a día, los servicios públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Es este posicionamiento de responsabilidad y sentido institucional el que ha hecho que de manera extraordinaria en el Pleno del mes de septiembre el PSPV haya decidido abstenerse en la votación de las facturas extrajudiciales porque entendemos que detrás de estas hay empresas y autónomos que han prestado servicios y no pueden quedarse sin cobrar. Esta abstención no supone un apoyo a la nefasta gestión económica del Gobierno, sino una muestra de responsabilidad ante el bloqueo al pago a proveedores que supone el desgobierno actual.

Exigimos una respuesta urgente y clara de los responsables del Gobierno municipal: no pueden continuar escondiéndose detrás de pactos rotos y silencios cómplices. Si no pueden garantizar una mínima estabilidad, hará falta que se plantean si están en condiciones de continuar gobernando.