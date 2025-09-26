Crisis en el gobierno en Benicarló: el pacto entre PP y Benigazlum, al borde de la ruptura
La oposición critica las fricciones internas entre los dos socios de gobierno que se hicieron públicas en el tenso pleno de este jueves
Crisis en el equipo de gobierno de Benicarló. La relación entre los dos socios (PP y Benigazlum) está al borde de la ruptura y pasa por su peor momento, después del pleno tenso de este jueves.
Tal es el nivel de fricciones a nivel interno que este viernes a las 13.00 horas el alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha convocado una rueda de prensa para, muy posiblemente, anunciar cambios en el ejecutivo local.
Reacciones de la oposición
PSPV-PSOE
El PSPV denuncia la descoordinación y la deslealtad dentro del equipo de Gobierno y alerta sobre las graves consecuencias de una gestión municipal inestable.
El Partido Socialista de Benicarló quiere alertar a la ciudadanía de la grave situación de inestabilidad que atraviesa el Ayuntamiento. El Pleno celebrado ayer jueves ha sido una muestra clara y preocupando del follón que rienda dentro del equipo de Gobierno, con una escena que toca el surrealismo: regidores del mismo gobierno votando en contra de las dedicaciones de sus propios compañeros.
La distribución de concejalías y sueldos por la entrada de un nuevo regidor al equipo de gobierno fue el primer escenario donde los componentes de Benigazlum pusieron en manifiesto la rendija que no solo divide el equipo de Gobierno, sino su propio grupo político.
Benigazlum hizo un discurso populista y de ataque directo tanto al equipo de Gobierno en general como a los miembros del partido independiente. Hay que recordar, que a pesar de que estas nuevas dedicaciones suponen una reducción del coste total de los sueldos, este equipo de Gobierno es lo más caro de la historia con 14 pagas para todos sus regidores, y que tanto PP como Benigazlum no dudaron a unirse para votarlo a favor conjuntamente con una innecesaria y desmesurada subida de impuestos que ha sometido los *benicarlandos en un infierno fiscal.
Este hecho, insólito y grave, pose en evidencia la fractura interna de un Gobierno incapaz de gestionar ni siquiera los acuerdos más básicos, y demuestra la carencia total de coordinación, de lealtad y de comunicación entre los socios que lo integran. La situación es tan crítica que ya no se pueden esconder los conflictos internos, que estallen públicamente en el salón de plenos.
La sesión continuó en el apartado de ruegos y preguntas dónde el equipo de gobierno más allá de responder a los grupos de la oposición, convirtió este espacio en una serie de reproches y acusaciones entre los mismos socios de Gobierno.
Desde el Grupo Socialista hace tiempo que observamos y advertimos con preocupación como se multiplican las señales de desgaste, desgobierno y desconfianza entre los miembros del ejecutivo. La carencia de liderazgo y de un proyecto en común es evidente, y los problemas internos del gobierno ya están empezando a afectar gravemente el funcionamiento normal de la administración municipal. Esta situación se ve reflejada con un presupuesto para el 2025 que prácticamente no ha sido ejecutado.
Desde el Partido Socialista nos tomamos muy seriamente la gobernabilidad de Benicarló, y no podemos restar impasibles ante un gobierno que naufraga a la luz del día y que pose en riesgo la gestión del día a día, los servicios públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Es este posicionamiento de responsabilidad y sentido institucional el que ha hecho que de manera extraordinaria en el Pleno del mes de septiembre el PSPV haya decidido abstenerse en la votación de las facturas extrajudiciales porque entendemos que detrás de estas hay empresas y autónomos que han prestado servicios y no pueden quedarse sin cobrar. Esta abstención no supone un apoyo a la nefasta gestión económica del Gobierno, sino una muestra de responsabilidad ante el bloqueo al pago a proveedores que supone el desgobierno actual.
Exigimos una respuesta urgente y clara de los responsables del Gobierno municipal: no pueden continuar escondiéndose detrás de pactos rotos y silencios cómplices. Si no pueden garantizar una mínima estabilidad, hará falta que se plantean si están en condiciones de continuar gobernando.
Compromís
El Pleno municipal de Benicarló celebrado este jueves evidenció hasta qué punto el gobierno local formado por el Partido Popular y Benigazlum está descompuesto, sin rumbo y completamente colapsado. El que tendría que ser un espacio de debate serio y responsable se convirtió en un espectáculo lamentable marcado por la desconfianza, los reproches personales, las acusaciones de traición y una pelea pública por los salarios.
La portavoz de Compromís, Nuria Isern, ha calificado la sesión de “uno de los momentos más vergonzosos de la política benicarlanda de los últimos años”. Según Isern, “la ciudadanía presenció en directo una guerra de egos dentro del gobierno, donde regidores y regidoras se echaban los platos por el jefe y se acusaban entre ellos de mentiras, engaños y deslealtades”.
Desde Compromís se considera inadmisible que, en lugar de trabajar por los problemas reales de Benicarló, el equipo de gobierno convierta las sesiones plenarias en un escenario de autodestrucción política. “Mientras la ciudad tiene retos de primera magnitud —vivienda, servicios públicos, ocupación, sostenibilidad— nosotros tenemos un gobierno peleándose abiertamente, fragmentado e incapacitado de tomar decisiones con seriedad”, ha remarcado *Isern.
Uno de los hechos más graves vividos al Pleno es que regidores de Benigazlum llegan incluso a votar en contra de facturas propias, una muestra escandalosa de la falta de coherencia y coordinación en el seno del gobierno. “Un equipo en que una parte se dedica a bloquear a la otra, a jorobarse mutuamente y a evidenciarse en público no puede dirigir una ciudad de 30.000 habitantes. Estamos ante un gobierno inestable y sin credibilidad”.
Para Compromís, esta situación certifica el fracaso del pacto PP–Benigazlum, “un enchufe forzado más por intereses de despacho y sueldos que por un proyecto de ciudad consistente”. Esto ha derivado, según *Isern, en un ejecutivo donde “la mitad no confía en la otra mitad, donde la comunicación es nula y dónde no existe ni el más mínimo respeto político entre compañeros de gobierno”.
“Los vecinos y vecinas de Benicarló merecen un Ayuntamiento fuerte, cohesionado y centrado a mejorar la vida de la ciudadanía, no este espectáculo de descomposición en directo. Es inadmisible que ante la crisis social y económica que atraviesa la población, el equipo de gobierno esté ocupado al pelearse por el reparto de cargos y por intereses personales”, ha concluido la portavoz de Compromís.
Vox
El pleno municipal celebrado este jueves pasará a la historia como un pleno bochornoso, en el que el equipo de gobierno de Benicarló ha quedado en evidencia con acusaciones cruzadas, reproches personales y un clima impropio de un Ayuntamiento como el de Benicarló.
El punto sobre la distribución de horas y sueldo del nuevo concejal, Vicent Prats, fue el detonante de la tensión. Enrique Besalduch (BG), en nombre propio y de Juan Pascual Sorlí, acusó al Partido Popular y a su propio grupo de estar en política solo por dinero y no por vocación, llegando a tacharles de “traidores” y “desleales”. La votación reflejó la división: solo Besalduch y Pascual votaron en contra, mientras que VOX apoyó la medida al tratarse de una reducción de sueldos.
El portavoz de VOX Benicarló, Toni Fornés, lo expresa con firmeza:
“Lo que hemos vivido hoy es un pleno bochornoso. Un pleno municipal no es un circo ni la barra de un bar donde se lanzan insultos y acusaciones. Es el órgano de representación de todos los benicarlandos y merece respeto. Mientras el equipo de gobierno se dedica a pelearse entre sí, los vecinos siguen esperando soluciones a sus problemas reales.”
El espectáculo continuó en el turno de ruegos y preguntas. Juan Pascual acusó a la segunda teniente de alcalde, Maite Pellicer, de ocultarle información sobre el recinto de fiestas, algo que ella desmintió en el mismo pleno.
Más tarde, a raíz de una pregunta de VOX sobre la Marchica, Juan Pascual cargó contra el concejal Fabián Flos por “tener la concejalía sin un euro” y llegó a culpar veladamente al presidente local del PP, José Antonio Redorat, de paralizar obras municipales. También denunció que Flos se había burlado de Enrique Besalduch con frases como “tú no eres nadie”.
“Las caras de incomodidad de los propios concejales del gobierno hablaban por sí solas. El pleno se convirtió en un espectáculo de vergüenza ajena, con acusaciones y desmentidos públicos entre ellos mismos”, añadió Fornés.
Ante este escenario, VOX Benicarló considera que ya no basta con lamentos ni excusas y formula una serie de exigencias concretas al alcalde y a todo el equipo de gobierno:
- Explicaciones públicas inmediatas: los benicarlandos tienen derecho a saber si quienes les gobiernan están en condiciones de hacerlo con seriedad y unidad. El alcalde debe dar la cara y aclarar la situación real tras las acusaciones cruzadas.
- Respeto institucional en los plenos: los plenos son el órgano de representación de todos los ciudadanos y deben desarrollarse con dignidad. No pueden convertirse en un espacio de insultos y descalificaciones personales.
- Garantizar la estabilidad institucional: la gestión del Ayuntamiento no puede quedar paralizada por luchas internas. Se debe asegurar la estabilidad mínima necesaria para que los servicios básicos funcionen y las decisiones importantes se adopten sin bloqueos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años
- La cooperativa Vallfrut suma a los cítricos otras frutas y verduras para tener operatividad todo el año
- El concejal de VOX en Benicàssim condenado por maltrato entrega el acta
- Los 12 toros cerriles que exhibirá Almenara en sus fiestas patronales