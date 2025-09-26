La crónica de la crisis política en Benicarló y la respuesta de Benigazlum al alcalde

El equipo de gobierno de Benicarló, formado por el PP (con siete concejales) y los independientes de Benigazlum (de momento con cuatro), saltó este viernes por los aires.

El alcalde, Juanma Cerdá (PP), convocó una rueda de prensa de urgencia, tras la tensión vivida en el pleno del jueves, para anunciar que echaba del ejecutivo por «deslealtad» al número uno y dos de sus socios, como son el hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el responsable de Deportes, Enrique Besalduch.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá (PP), junto al portavoz local del PP, Álvaro París. / Mediterráneo

«Actúan más por propio ego»

El primero en hablar fue el portavoz local del PP y concejal de Contratación, Álvaro París, que recordó que hace casi dos años que sellaron el pacto para tener una estabilidad de gobierno (fue el 27 de septiembre del 2023). «No se le escapa a nadie que han sido dos años muy complicados, pero lo han sido no por la relación con Benigazlum, sino por la relación directa con el señor Sorlí y Besalduch».

Dos personas que, «como ya se vio públicamente en el pleno del jueves, actúan más por propio ego que por interés común». «Ellos mismos han dicho que no somos un equipo, que somos dos partidos diferentes y que cada uno tenía sus propios intereses. Ha llegado un momento en el que la situación se ha vuelto insostenible», recalcó.

Por ello, dejó claro que «no queremos seguir trabajando» con estos dos ediles, pero «eso no significa que rompamos el pacto con Benigazlum». «Solo estamos cansados de aguantar mentalmente a estas dos personas», añadió.

Dos cambios en las tenencias

Acto seguido, el alcalde detalló que la salida de Sorlí y Besalduch provoca que se incorporen a la junta de gobierno los otros dos compañeros de su partido, por lo cual mantiene las tenencias de alcaldía que Benigazlum ya tenía.

En concreto, Inma Calvet pasa a ser ahora la primera teniente de alcalde (en sustitución de Sorlí) y Carlos Delshorts es ahora el cuarto (reemplazando a Besalduch).

El primer edil reivindicó en su discurso que «la lealtad es un valor muy importante, no solo en la política, también en el resto de aspectos de la vida». «Por eso no es comprensible tener dentro de un equipo de gobierno a unos concejales que en muchos actos vividos, como el del jueves, muestran su deslealtad a este equipo y sobre todo a Benicarló», esgrimió.

«Estamos para servir y trabajar para mejorar Benicarló, con nuestra ciudad siempre por delante de intereses personales o partidistas. La lealtad va ligada a la estabilidad y nuestro municipio lo que se merece en estos momentos es estabilidad, sin entrar en crispación y divisiones», concluyó, a la vez que anunció que va a realizar una nueva reestructuración del gobierno en los próximos días para redistribuir esas delegaciones que hasta ahora ocupaban Sorlí y Besalduch.

Réplica de Sorlí

Horas después, a través de su perfil de Facebook, el líder de Benigazlum, expulsado del gobierno por el alcalde, publicó que «no vamos (de momento) a argumentarnos ni explicarnos» y se ciñó a la intervención que hizo su compañero de partido, el también cesado Besalduch, en el agitado pleno del jueves que lo dinamitó todo.

Fue un pleno en el que el Ayuntamiento aprobó los salarios y dedicación de los concejales tras la reestructuración del equipo de gobierno. El punto salió adelante con 16 votos a favor (PP, PSPV, Vox y dos concejales de Benigazlum), tres abstenciones (Compromís) y dos votos en contra de los otros dos concejales de Benigazlum (los dos que han sido destituidos).

Con esta reestructuración, la cuantía total de los salarios de los concejales es ahora inferior a la que había anteriormente, pues la dedicación exclusiva de Arantxa García, recientemente fallecida, ha sido sustituida por una dedicación parcial del nuevo concejal, Vicent Prats.

Durante su turno de intervención, Enrique Besalduch, argumentó que no estaban de acuerdo con ese punto del día “porque hemos reiterado la conveniencia de disminuir las retribuciones del equipo de gobierno y ahora que se han redistribuido las concejalías, nos ofrecieron asumir otra cartera sin aumentar el sueldo”. Ante esta afirmación, su compañera de partido, Inma Calvet, hizo una mueca de sorpresa, dando a entender que ella no era sabedora de tal propuesta.

“El alcalde, en su día, se redujo el sueldo respecto a lo que cobraba la anterior alcaldesa -Xaro Miralles-“, detalló Besalduch, quien dio a entender que si todos los concejales del equipo de gobierno hubieran recortado su dedicación a 90 horas, Benicarló se hubiera ahorrado mucho dinero. Concretamente, Besalduch detalló que “la ciudad se ahorraría 57.000 euros anuales en nóminas”.

Ante la explicación de Besalduch, la oposición manifestó su desacuerdo. Vox aclaró que lo que se estaba votando era el cambio de en el número de horas de dedicación laboral de los concejales, “siendo el cómputo total favorable para las arcas del consistorio”.

Por su parte, Núria Isern, de Compromís le afeó que su partido no es “todo por Benicarló, sino todo por mi ego”.

Reacciones de otros partidos

Desde Vox abren la puerta a llegar a acuerdos y están abiertos a hablar, pero ya adelantaron este viernes que «si nos necesitan, tendrán que atender nuestras propuestas». Tanto PSPV como Compromís criticaron por la mañana las fricciones internas del bipartito.