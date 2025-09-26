Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde expulsa a dos concejales de Benigazlum por "deslealtad política"

El equipo de gobierno de Benicarló, formado hasta ahora por el PP (siete concejales) y los independientes de Benigazlum (con cuatro) con salta por los aires.

El alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha convocado este viernes una rueda de prensa para anunciar los cambios en el equipo de gobierno, en la que anunciado que expulsa del ejecutivo por "deslealtad política" al hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el responsable de Deportes, Enrique Besalduch.

La gota que ha colmado el vaso en las relaciones entre los dos socios tuvi lugar este jueves, durante un tenso pleno que dejó bien patentes las divergencias internas entre ambas formaciones.

Un pacto que iba a cumplir dos años de vigencia

Fue justo hace dos años cuando PP y Benigazlum cristalizaron su pacto de gobierno, el 27 de septiembre de 2023.