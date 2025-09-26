Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde expulsa a dos concejales de Benigazlum por "deslealtad política"

El hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el edil de Deportes, Enrique Besalduch, salen del equipo de gobierno

Los dos líderes de cada socio de gobierno. El alcalde, Juanma Cerdá (del PP, en la izquierda) junto al líder de Benigazlum, Juan Pascual Sorlí, durante la consecución del pacto de gobierno, en septiembre del 2023.

Los dos líderes de cada socio de gobierno. El alcalde, Juanma Cerdá (del PP, en la izquierda) junto al líder de Benigazlum, Juan Pascual Sorlí, durante la consecución del pacto de gobierno, en septiembre del 2023. / Mediterráneo

Alba Boix

Benicarló

El equipo de gobierno de Benicarló, formado hasta ahora por el PP (siete concejales) y los independientes de Benigazlum (con cuatro) con salta por los aires.

El alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha convocado este viernes una rueda de prensa para anunciar los cambios en el equipo de gobierno, en la que anunciado que expulsa del ejecutivo por "deslealtad política" al hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el responsable de Deportes, Enrique Besalduch.

La gota que ha colmado el vaso en las relaciones entre los dos socios tuvi lugar este jueves, durante un tenso pleno que dejó bien patentes las divergencias internas entre ambas formaciones.

Un pacto que iba a cumplir dos años de vigencia

Fue justo hace dos años cuando PP y Benigazlum cristalizaron su pacto de gobierno, el 27 de septiembre de 2023.

