Figueroles vibra con una intensa tercera jornada de ‘bous al carrer’

Los figueroleros han disfrutado de su tercera jornada taurina con la exhibición de las reses de Sergio “Rua” de Albocácer. A mediodía ha tenido lugar la entrada de vaquillas al estilo figuerolero que se ha iniciado en la calle Alcora y que ha transcurrido por el casco antiguo. Por la tarde se han exhibido las vaquillas del encierro que han corrido por las principales calles de Figueroles.

La tarde de toros ha concluido con la tradicional salida de vaquillas en la que el canyís ha vuelto a ser protagonista. Y es que tanto en la entrada de la mañana como en la salida de las vacas por la tarde, los figueroleros han utilizado este método para hacer cambiar el sentido de los animales (que lo ven como un obstáculo) y conseguir que den varias vueltas por las calles, disfrutando así del espectáculo.

La tarde también ha estado muy animada musicalmente gracias al tardeo denominado Figuerocker en la zona del freginal, en el que han actuado los grupos Ministerio del Caos, Lemma6 y DJXamas y que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes.

El tardeo ha contado con alta participación este viernes en las fiestas de Figueroles. / Héctor Gozalbo

Entre las novedades de este año, está prevista la exhibición de emboladores con las cuadrillas El Monosabio de Villahermosa del Río, Fuego y Arena de Cabanes y Fuego y a correr del grupo Rosario de Castellón. La exhibición está patrocinada por la asociación de jóvenes de Figueroles con la colaboración del ayuntamiento, con astados de la ganadería de Hermanos Bellés de Torre Embesora. La velada concluirá con la actuación de la orquesta La Kinky Band y de la discomóvil Damoon, patrocinadas también por la asociación de jóvenes de Figueroles.

Este sábado 27 se celebra la penúltima jornada festiva con la entrada de vacas de Jaime Tárrega de Villafamés y el día de la Peña Aficionados Taurinos, con la prueba de un toro cerril de Sergio Centelles de Catí. Así como la actuación de la orquesta Fénix, entre otros actos.

El alcalde Óscar Escrig, que vive sus primeras fiestas como máximo mandatario de Figueroles, ha valorado muy positivamente la semana. “Han sido unas fiestas increíbles, con una alta participación e implicación en todos los actos. Con la alegría de que el tiempo nos ha acompañado. Todas las peñas, garitos y grupos de jóvenes han demostrado lo que significa hacer y construir pueblo”, ha señalado.