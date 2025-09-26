La lectura del ‘Cantar del Mío Cid’ abre un fin de semana medieval en Burriana

Burriana ha inaugurado este viernes la IX edición de las Jornadas Medievales de la Reconquista con la VI Lectura del Cantar de Mío Cid en el salón de plenos del ayuntamiento. Autoridades, escritores, estudiantes y vecinos han participado en el recital, que ha servido como actividad de apertura de un fin de semana dedicado a la recreación histórica.

El concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox), destaca la «buena acogida» de esta consolidada cita: «Decenas de burrianenses disfrutan de unos actos que nos transportan de lleno a la Edad Media. La gran participación demuestra que la ciudad sabe valorar sus raíces, su historia y la huella de la Reconquista en nuestro presente».

La programación del ciclo incluye este sábado el nombramiento de las nuevas Damas y Caballeros de la Hermandad del Cid y Doña Jimena, a las 17.15 horas en el Centro Municipal de Cultura. Posteriormente, a las 18.10 horas, se escenificará la firma de El Cid con el rey Pedro I en 1094, un relevante episodio vinculado a la historia local.

Esperado desfile

Uno de los momentos más esperados será el desfile medieval, a partir de las 20.00 horas. La propuesta recorrerá el centro histórico desde la plaza la Mercé, pasando por Ausiàs March, Escorredor, Marí, la Carrera y finalizará en el punto de partida, la Mercé. Participarán asociaciones, música de tambores y trajes de época. La jornada concluirá con bailes medievales, a las 21.00 horas, en la plaza la Mercé, a cargo de los grupos VIII Milla Medieval, Chorus Simul y la Asociación de Tambores y Bombos de Castellón. Además, en el mismo escenario, pero antes, a partir de las 20.30 horas, habrá un nombramiento especial de niños y mayores por parte de la hermandad del Cid y Doña Jimena.

El domingo los actos se trasladarán al Espacio Cultural Sant Blai, donde a las 11.00 horas será el nombramiento de damas y caballeros de la Encomienda Templaria de la Plana. Seguidamente, a las 11.45 horas, se desarrollará un desfile templario y se procederá a nuevos nombramientos. No faltarán tampoco bailes medievales. A las 13.45 llegará la clausura con el himno templario Non nobis Domine.

Según el edil Albiol, «Burriana late este fin de semana al ritmo de su pasado más glorioso, convirtiéndose en un auténtico libro abierto de historia viva». Asimismo, remarca la implicación de asociaciones y colectivos llegados desde distintos puntos de España que, junto con las entidades locales, «hacen posible que Burriana se convierta durante tres días en un punto de encuentro con nuestras raíces y nuestra historia común».