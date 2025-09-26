Una pirotecnia de Castellón gana un concurso internacional de fuegos artificiales
Al vencer en el concurso, esta pirotecnia será la responsable de iluminar el cielo de Logroño durante las próximas fiestas de San Bernabé 2026
La empresa Pirotecnia Tomás, de Benicarló, se ha proclamado vencedora del XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que se ha celebrado con motivo de las fiestas de San Mateo 2025, en Logroño.
Según ha informado el Ayuntamiento de Logroño a través de un comunicado, el jurado, encargado de valorar los tres espectáculos incluidos en este concurso, ha decidido por mayoría otorgar el premio a esta empresa castellonense, que gracias a este reconocimiento será la responsable de iluminar el cielo logroñés durante las próximas fiestas de San Bernabé 2026.
Las tres sesiones pirotécnicas, desarrolladas en la ribera del Ebro entre el 22 y el 25 de septiembre, han sido unos de los actos más multitudinarios de San Mateo; el lunes 22 abrió la programación correspondió a Pirotecnia Alta Palencia; el martes 23 fue el turno de Pirotecnia Pibierzo; y finalmente, el jueves 25, Pirotecnia Tomás cerró el concurso con un espectáculo que cautivó al público y convenció al jurado.
