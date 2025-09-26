Un pueblo de Castellón ofrece alquileres desde 200 € en siete pisos sociales para luchar contra la despoblación

Tírig continúa dando pasos en su apuesta para frenar la despoblación y facilitar el acceso a la vivienda en el pueblo. Con las obras de construcción de los siete pisos de alquiler social ya en su recta final, el Ayuntamiento lanza ahora un formulario on line para que las personas interesadas puedan manifestar su interés y preparar así el proceso de adjudicación.

La oferta de vivienda municipal es de tres pisos de dos dormitorios y otros cuatro con tres habitaciones, con alquileres mensuales que irán de los 200 a los 250 euros. En el formulario, las familias interesadas tendrán que optar por una de estas dos modalidades y aportar datos básicos, como el lugar de empadronamiento, el número de miembros de la unidad familiar o el de niños o niñas en edad escolar.

Presupuesto de 560.000 €

La construcción de las viviendas para alquiler social forma parte del programa Recuperem Llars de la Generalitat Valenciana, y ha contado con un presupuesto de cerca de 560.000 euros. Las obras se han hecho en el solar de la antigua cooperativa.

Recreación de cómo lucirá el bloque de pisos sociales una vez acaben las obras. / Mediterráneo

Proyecto "clave" para el futuro del pueblo

El alcalde, Juanjo Carreres, ha destacado el proyecto como “clave” para el futuro del municipio. “Necesitamos generar oportunidades que permitan a las familias y a los jóvenes establecerse aquí y continuar haciendo crecer Tírig. El nuevo edificio de alquiler social permitirá dar acceso a una vivienda digna y asequible, tanto para los vecinos y vecinas del pueblo como para aquellas familias que pueden decidir instalarse aquí”, señala.

El formulario ya está disponible en línea y puede rellenarse fácilmente a través de la web y los canales habituales del Ayuntamiento de Tírig. A pesar de que rellenar el formulario no comporta ningún compromiso ni derecho hacia los interesados, el resultado del sondeo permitirá al Ayuntamiento de Tírig conocer cuál es el interés que despierta la oferta de alquiler social.

En este sentido, Carreres puntualiza que se está trabajando en las bases de adjudicación y, una vez aprobadas, se abrirá el proceso oficial para solicitar una de las siete viviendas para alquilar en el pueblo.

Pincha en este enlace para acceder al formulario on line e inscribirte para solicitar vivienda social en Tírig.