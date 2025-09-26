Sant Joan de Moró fusiona este sábado su Mostra Tradicional con la fiesta de Sant Antoni

Sant Joan de Moró estará este sábado de celebración por partida doble. La localidad fusionará su Mostra Tradicional, que este año alcanza su decimocuarta edición, con la fiesta en honor a Sant Antoni.

Medio centenar de estands enseñarán al público una gran variedad de propuestas artesanales, gastronómicas culturales con el fin de mantener bienvivas técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Tras la apertura de puertas a las 10.00, el primer acto de la programación será un taller de patchwork a cargo de las amas de casa La Purísima. Durante la mañana habrá una exposición de aviones de aeromodelismo de construcción propia, firma de libros de autores locales, una exposición de herramientas, carretas y enseres típicos de la hípica, paseos en tren y ponis trotadores por el recorrido de la muestra, camas elásticas y juegos medievales para los niños.

La inauguración como tal tendrá lugar a las 11.30, con un pasacalle protagonizado por la banda de música local, donde participarán autoridades y corte de honor.

Por la tarde, hay previstos varios talleres y una nueva tanda de paseos a caballo. El culmen de la primera jornada será, a partir de las 19.00, la concentración de niños con sus mascotas en la plaza Joan Renau, como antesala de la hoguera y procesión en honor a Sant Antoni, con reparto de rollos.

El domingo seguirá la programación de la Mostra con castillos hinchables para el público infantil, más talleres, una danza participativa a cargo del grup de danses l’Ermita y la rondalla local o la demostración de una embolada. n