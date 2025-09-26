La Vall d'Uixó denuncia que la Generalitat no aplica descuentos en el bus a Castelló

El nuevo contrato de la línea regular de autobús a Castelló sigue generando malestar y quejas en la Vall d’Uixó diez meses después de su puesta en marcha. Ahora por la no aplicación de descuentos que la Generalitat, la administración de la que depende el servicio, sí que repercute en las líneas regulares de otros municipios, según denunció este jueves la alcaldesa, Tania Baños.

El Ayuntamiento está recibiendo «numerosas quejas, especialmente de jóvenes, por la ausencia de descuentos en la línea del autobús interurbano» y en respuesta a ese malestar, desde el gobierno local se ha insistido en mantener una reunión en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para abordar las «irregularidades o incumplimientos detectados».

Baños aseguró que ya se solicitó un encuentro en noviembre, «sin obtener contestación». El 10 de septiembre volvieron a pedir cita en la Dirección General de Transportes y esta vez les han convocado para el 21 de octubre.

La alcaldesa, Tania Baños, durante la rueda de prensa. / Mediterráneo

Lo que la alcaldesa planteará en esa reunión es que la conselleria debe aplicar «el 40% de descuente a través de la tarjeta de movilidad» a todos los usuarios de esta línea regular, «como se aplica en otros municipios de características similares, incluso algunos situados a la misma distancia de Castelló que la Vall d’Uixó».

Baños defendió que «no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Pedimos los mismos descuentos de los que se benefician otros municipios, porque esta discriminación afecta directamente al bolsillo de centenares de familias y jóvenes de la Vall».

Negociaciones con la empresa

El gobierno municipal ya realizó gestiones previas con la nueva empresa concesionaria de la línea y «logramos activar el descuento del 16% en el billete al que se tenía derecho y que se está aplicando desde el 22 de septiembre». Según Baños, la conselleria «no había facilitado la aplicación de esta bonificación ni había dado respuesta a las peticiones del Ayuntamiento».

Ahora se quieren ampliar esos beneficios, porque el autobús es el único transporte público que conecta directamente la Vall d’Uixó con Castelló y esta discriminación, que denuncia Tania Baños, «afecta a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a estudiantes que se desplazan a diario a Castelló y a personas que necesitan acudir al Hospital de la Plana en Vila-real» y no tienen alternativas.