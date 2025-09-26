Zona verde, glorieta y carriles dobles: inician las obras para cambiar el puerto de Burriana

La Generalitat valenciana comienza los trabajos de reordenación de los accesos al puerto de Burriana. Es un proyecto con el que buscan acercar esta infraestructura a la ciudad y reforzar la seguridad vial en un entorno de gran afluencia.

El plan está impulsado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y se adjudicó a la empresa Becsa, por un importe de 400.000 euros. El plazo de ejecución es de cuatro meses y las obras se han puesto en marcha tras la temporada estival para no interferir en la actividad veraniega del emplazamiento, marcado por el aumento de residentes, la actividad hostelera y el Arenal Sound.

El alcalde, Jorge Monferrer, subraya la coordinación entre administraciones para fijar el calendario de inicio y destaca que «esta iniciativa supone una mejora sustancial de una infraestructura con más de medio siglo de antigüedad que había quedado obsoleta para las necesidades actuales».

Las primeras actuaciones se concentran en la parcela situada junto a la antigua cofradía de pescadores, donde actualmente están demoliendo el pavimento del aparcamiento existente. Este espacio dejará de destinarse a estacionamiento para transformarse en una zona verde con césped ornamental. El diseño propuesto mantiene los árboles existentes, prevé el trasplante de cinco ejemplares de la acera y la incorporación de cuatro nuevos y palmeras.

Seguridad vial

Una vez completada esta fase, la siguiente intervención consistirá en la demolición de la antigua báscula de camiones, actualmente en desuso. Su retirada permitirá liberar el espacio central del vial y avanzar en el rediseño de la entrada al puerto desde la avenida Mediterránea, que pasará a contar con dos carriles por sentido, separados por una mediana ajardinada. Esta medida impedirá los giros a la izquierda, considerados un punto de riesgo en la circulación, así como contribuirá a mejorar de forma sustancial la seguridad vial.

La hoja de ruta incluye, además, la construcción de una glorieta a la altura de la entrada a la lonja, pensada para facilitar los cambios de sentido y calmar el tráfico. También darán continuidad al itinerario ciclopeatonal procedente de la avenida Mediterránea y habilitarán nuevos pasos de peatones, con el objetivo de garantizar recorridos más seguros para los viandantes.

El primer edil recuerda la "receptividad del Consell" al introducir modificaciones en el diseño inicial para contemplar la futura construcción del nuevo centro de salud del puerto. La glorieta permitirá un acceso directo al ambulatorio, a día de hoy en fase de redacción.

«Esta es la primera acción de un plan más amplio de transformación del frente marítimo. La Generalitat ha demostrado su implicación con inversiones concretas», indica Monferrer, como la creación de una plaza gastronómica en el antiguo varadero, con escalera para acceder al campo de kayak polo, o la nueva depuradora, con una inversión de 35 millones. n