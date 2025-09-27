Benicàssim modifica suelo para alzar un nuevo hotel

Benicàssim sumará un nuevo hotel en la zona sur, si avanzan los trámites según lo previsto. El Ayuntamiento de Benicàssim ha sacado a exposición pública el estudio de detalle que permitirá cambiar el uso de una parcela, hasta ahora alquilada como aparcamiento público, con el fin de que pueda albergar un complejo turístico. El solar está ubicado, concretamente, entre las calles Doctor Fleming, Pintor Tasio y Apóstol Santiago.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, explica que se trata de una de las últimas parcelas disponibles en segunda línea de playa y recalca que, de prosperar el proyecto, se convertirá en el hotel más al sur del municipio, muy próximo al Pirulí y al límite con el Grau de Castelló.

La modificación urbanística plantea que el solar pase de uso terciario a hotelero. Este cambio permitiría levantar un edificio con más alturas que las actuales, aunque también con obligaciones como la de dejar zonas ajardinadas y una configuración distinta a la del terciario, que podía ocupar el 100% de la planta.

«El Ayuntamiento se muestra favorable a los hoteles y al cambio de usos, pero el proceso debe finalizar y resolverse primero la fase de alegaciones», señala Díaz. Tras este periodo de 15 días, el pleno municipal deberá aprobar definitivamente la propuesta.

El propietario de la parcela prevé impulsar el hotel, cuya gestión correría a cargo de un operador profesional. Desde el consistorio subrayan el interés en favorecer la implantación de nuevos establecimientos que refuercen la planta hotelera de Benicàssim. Por ello, desde el consistorio se ha visto de forma muy favorable la propuesta de modificación del suelo para favorecer la construcción de un hotel en esta zona del municipio, en esta zona en crecimiento.