Burriana se rinde a un majestuoso desfile medieval

Las calles se han transformado en un escenario del siglo XI con caballeros templarios y damas

El concejal de Cultura, Jesús Albiol, destacó la asistencia récord y el entusiasmo de los vecinos.

Concha Marcos

Burriana

Burriana se ha llenado de historia y tradición con las Jornadas Medievales de la Reconquista, que han transportado a vecinos y visitantes a la época medieval con un ambiente único. Las calles del centro histórico se transforman en un auténtico escenario del siglo XI, con caballeros, damas y grupos de recreación que llenaron de color y música el centro de la ciudad. 

Uno de los momentos centrales de las jornadas fue la recreación de la firma de la histórica alianza entre El Cid y el rey Pedro I de Aragón y de Pamplona, que tuvo lugar en Burriana en noviembre de 1094. Durante el acto solemne, también se nombraron Damas y Caballeros de la Hermandad del Cid y Doña Jimena de Castellón, seguido de un desfile por las calles del centro histórico, nombramientos populares de niños y mayores y danzas medievales con la participación del público a cargo de Octava Milla Medieval, Chorus Simul y Tambores Templarios de Castellón.

Legado y orgullo

El concejal de Cultura, Jesús Albiol, destacó la asistencia récord y el entusiasmo de los vecinos. La IX edición ha superado todas las expectativas con una participación histórica que demuestra el orgullo de nuestra ciudadanía por su pasado y sus tradiciones. Añadió que "los templarios representan un legado de fe, disciplina y defensa que seguimos honrando hoy".

La programación de mañana arrancará a las 11.00 horas en el espacio cultural de Sant Blai con el acto solemne de nombramiento de Damas y Caballeros Templarios de la Encomienda Templaria de la Plana. A las 11.45 horas tendrá lugar un desfile templario por las calles Sant Blai, Misericordia, Ausiàs March, San Pedro Pascual y la plaza la Mercé y a continuación, se celebrarán los nombramientos populares, las danzas medievales y la interpretación el Himno Templario.

