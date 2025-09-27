Crisis política en Benicarló: Benigazlum respalda a sus ediles expulsados y denuncia que "en política no vale todo"

El partido independiente Benigazlum Tot Per Benicarló ha mostrado este sábado su respaldo público a los ediles expulsados del equipo gobierno de la localidad, Juan Pascual Sorlí (que asumía Urbanismo y era teniente de alcalde) y Enrique Besalduch (que llevaba Deportes). El alcalde, Juanma Cerdá (PP), comunicó el viernes por decreto su salida por «deslealtad política». Pero, al mismo tiempo, el portavoz popular, Alvaro París, aseguró que el pacto de legislatura con Benigazlum no se rompe, ya que se mantienen en el ejecutivo los concejales de esta formación, Inma Calvet (que pasa a ser teniente de alcalde) y Carlos Delshorts.

Benigazlum ha afirmado en su breve escrito que tanto Sorlí como Besalduch «han sido fieles al programa, a los votantes y al pueblo de Benicarló», reivindicando los logros de su gestión durante los dos años en los que han ostentado responsabilidades en el Ayuntamiento.

El colectivo independiente denuncia, además, que «en política no debería valer todo», y acusa a algunos sectores de no aceptar «el protagonismo obtenido por Juanpas (Juan Pascual) y Enrique en el consistorio «gracias a su gran trabajo e implicación».

Por otra parte, desde Benigazlum confirman que la próxima semana convocará una rueda de prensa para trasladar su versión directamente a la ciudadanía. Mientras tanto, insisten en que afrontan esta nueva etapa «con más fuerza que nunca» y con la intención de que «el tiempo y la confianza de los vecinos pongan las cosas en su sitio».

En cuanto a la posición en la que quedan Calvet y Delshorts y las medidas que pueda tomar el partido con el que concurrieron en las pasadas elecciones municipales, el líder de Benigazlum, Juan Pascual Sorlí, fue muy contundente en un comentario como respuesta a una usuaria de la red social Facebook que preguntaba por qué ambos ediles seguían en el gobierno municipal: «Continúan porque les faltan principios, valores, honradez y lealtad».

Escenario de inestabilidad

La crisis política evidencia la fractura y las tensiones internas que existían dentro de la coalición entre el PP (7 ediles) y Benigazlum (4 concejales) que permitió la gobernabilidad en Benicarló tras las elecciones municipales. Un pacto que se firmó justo hace dos años, el 27 de septiembre del 2023.

La expulsión de los concejales Sorlí y Besalduch abre un escenario de inestabilidad. Todo apunta a que la propia formación independiente también dará el paso de apartar a los ediles que permanezcan fieles al pacto con el PP, teniendo en cuenta el contenido del comunicado de este sábado y la reacción de su líder, lo que dejaría a los populares sin mayoría en el pleno.

El ejecutivo presidido por Juanma Cerdá se quedaría con 9 concejales y la mayoría está en 11. Estaría obligado a negociar cada iniciativa con la oposición para garantizar la gobernabilidad. Una posibilidad es hablar con Vox, con dos ediles, que ya ha abierto la puerta a llegar a acuerdos, «si atienden nuestras propuestas», puntualizan.