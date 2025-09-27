Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día gran a Cabanes pels 100 anys de la Font del Bon Succés

Agrupacions arribades de tota la Comunitat van omplir de color i tradició la desfilada

Els veïns van eixir al carrer a viure un matí per al record

Concha Marcos

Cabanes

La jornada del 27 de setembre quedarà marcada en la història de Cabanes amb la commemoració del centenari de la Font del Bon Succés, inaugurada en 1925. La plaça dels Hostals ha sigut l’escenari d’una desfilada multitudinària que va partir de la plaça de l’església i que va reunir entitats culturals locals, comarcals i arribades des de diferents punts de la Comunitat Valenciana.

Grups de danses, la Nova Muixeranga d’Algemesí, dolçaines i tabals, l’Esquadra de Trabucaires Xaloc de Castelló, els Botafocs del Grau de Castelló, els Tambors de Passió d’Almassora i els Gegants i Cabuts de Cabanes van omplir de música i tradició un dia per al record.

La la Nova Muixeranga d’Algemesí va omplir de color i tradició la jornada

L’alcaldessa, Virginia Martí, es va adreçar a veïns i visitants davant de la imatge de la Mare de Déu del Bon Succés en una emotiva estampa en què va estar acompanyada per la veïna més major, de 100 anys, i la més jove, de només dues setmanes. L’ambient festiu va culminar amb una mascletà i va continuar a la vesprada al camp de futbol Ricardo Martín amb un vol de globus aerostàtics obert al públic, així com amb l’espectacle musical de l’orquestra Montecarlo, que va congregar nombrosos veïns i visitants.

L’alcaldessa, Virginia Martí, es va adreçar a veïns i visitants davant de la imatge de la Mare de Déu del Bon Succés acompanyada per la veïna més major i la més jove,

Aquest diumenge es repetirà l’activitat del vol de globus aerostàtics i, a les 11.00 hores, el programa continuarà amb la visita de la Mare de Déu de les Santes al cementeri municipal en processó per a honrar i recordar els difunts. A les 16.00 hores, la imatge iniciarà el seu retorn des de l’església parroquial fins a l’ermita de les Santes, el seu lloc habitual de repòs.

